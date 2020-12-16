GYODER Başkanı Kalyoncu: SPK, GYO’ların önü açtı

Böylece GYO’ların verimli çalışmasını engelleyen pek çok hüküm düzeltildi. Yatırım ortamını iyileştiren son düzenlemelerle GYO’ların faaliyetlerini daha etkin sürdüreceğini belirten GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Gayrimenkul finansman piyasalarında çok önemli bir enstrüman olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın, gerçek hedefi doğrultusunda verimli ve rekabetçi bir şekilde çalışmasına engel olan pek çok hususun yeniden düzenlenmesiyle GYO’ların önü açıldı” dedi