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Ekonomi GYODER Başkanı Kalyoncu: SPK, GYO’ların önü açtı
Ekonomi

GYODER Başkanı Kalyoncu: SPK, GYO’ların önü açtı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uzun süredir beklenen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na İlişkin Esaslar Tebliği’nde önemli değişiklikler yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:11:00 -
GYODER Başkanı Kalyoncu: SPK, GYO’ların önü açtı

Böylece GYO’ların verimli çalışmasını engelleyen pek çok hüküm düzeltildi. Yatırım ortamını iyileştiren son düzenlemelerle GYO’ların faaliyetlerini daha etkin sürdüreceğini belirten GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Gayrimenkul finansman piyasalarında çok önemli bir enstrüman olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın, gerçek hedefi doğrultusunda verimli ve rekabetçi bir şekilde çalışmasına engel olan pek çok hususun yeniden düzenlenmesiyle GYO’ların önü açıldı” dedi

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