Güzergah belirlendi! Darbeci Sisi'nin Libya hamlesine karşı Türkiye'den Mısır planı

Mısır Parlamentosu, darbeci Sisi ve Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'ya askeri olarak müdahale etmesine izin veren tezkereyi onayladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gelişmeleri yakından izleyen Ankara ise Mısır'ın hamlesine karşılık askeri ve diplomatik süreçleri kapsayan iki aşamalı bir plan hazırlamış durumda.

Libya'ya asker gönderilmesini kabile liderleri istedi

Mısır Parlamentosu Temsilciler Meclisi Libya'ya asker gönderme tezkeresini kabul etti.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Mısır'ın almış olduğu karar Ankara tarafından dikkatle izlenirken, Mısır'ın Libya toprakları içerisindeki tüm hareketleri bundan böyle Türkiye tarafından daha yakın takibe alınacak.

Geçtiğimiz hafta Bingazi ve Tobruk bölgesinden 14 kabile lideri Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile bir araya gelerek Mısır'ın Libya'ya asker göndermesi konusunda talepte bulunmuştu. Bu talep üzerine Sisi harekete geçeceklerini ifade etmişti. Bunun üzerine Mısır Savunma Bakanlığı ve Sisi'nin danışmanları Temsilciler Meclisi'ne asker gönderilmesi hususunda bir tezkere göndermişti. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Hafter destekçisi ülkeler Mısır'ı da Libya'ya çekmek istiyor

Mısır'ın bu hamlesinin bölgedeki tansiyonu yükseltmesi bekleniyor.

Ankara'daki güvenlik kaynakları, Mısır'ın Libya sınırına yakın 2 noktada yaklaşık 2 ay önce asker konuşlandırdığını belirtiyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye'nin Libya'ya askeri danışmanlar göndermesinin hemen sonrasında Mısır'ın da bölgede askeri hareketlilik içerisinde olduğu ifade ediliyor.

Mısır'ın kendi başına bölgede hareket edemeyeceğine vurgu yapan Libyalı diplomatik kaynaklar ise Fransa, BAE, Suudi Arabistan ve Rusya'nın Mısır'ı askeri olarak ülkeye çekmeye çalıştığını belirtiyor.

Mısır asker gönderirse Türkiye de askeri varlığını artıracak

Mısır, BAE, Suudi Arabistan ve Fransa'nın aynı saf içerisinde ortak hareket ettiğine vurgu yapan Türk yetkililer ise Libya'nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye'nin aynı kararlı duruşu devam ettireceğinin altını çiziyor.

Türk kaynaklar, Libya toprakları içerisinde her kimden olursa olsun Türk askeri birliklerine bir saldırı olması durumunda karşılık verme kararlılığı içerisinde olduklarını belirtiyorlar. Bu kapsamda Mısır'ın Libya'ya asker sokmaya çalışması durumunda Türkiye de Libya'daki askeri, teknik kapasitesini ve asker sayısını artırmayı planlıyor.

Uzun süredir Kahire'den gelen siyasi açıklamaları dikkatle takip eden Ankara'nın Mısır'ın hamlesine karşı diplomatik ve askeri süreçleri kapsayan iki aşamalı bir plan hazırladığı belirtiliyor.

Bayramdan sonra Sirte ve Cufra'da operasyonel hareketlilik hız kazanacak

Diğer taraftan Libya Ulusal Mutabakat Hüklümeti'ne bağlı askeri gruplar ve Türk askeri danışmanlar eşliğinde yapılması planlanan Sirte ve Cufra'ya yönelik askeri operasyon için de, askeri tahkimatın yüzde 80'inin tamamlandığı ifade ediliyor.

Bayramdan sonra, Ağustos ayının ilk yarısında operasyonel hareketliliğin hız kazanması bekleniyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye, Mısır'ın aldığı karara rağmen Libya'nın toprak bütünlüğündeki kararlılığını devam ettirecek.

Sirte ve Cufra'ya yönelik operasyonel sürece yönelik askeri tahkimat devam ederken, Türk askeri yetkililer Sirte ve Cufra'ya yönelik operasyonun eşzamanlı mı yoksa kademeli olması gerektiği konusunu değerlendirdikleri bildiriliyor.

Türkiye'nin içinde bulunduğumuz hafta boyunca İtalya, Almanya, ABD, Katar ve Akdeniz havzasındaki ülkelerin bir kısmıyla diplomatik görüşmeleri sürdüreceği belirtiliyor.