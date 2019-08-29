0553 313 94 23

Güzellikte “yetkisiz” sağlık hizmetine zabıta engeli

Pendik’te ’güzellik salonu’ faaliyet konulu iş yerlerine denetimlerini yoğunlaştıran Zabıta Ekipleri, buralarda uygulanması yasak olan lazer epilasyon, botoks gibi tıbbi içerikli hizmetlerin verilip verilmediğini tek tek kontrol etmeye başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:30
Güzellikte “yetkisiz” sağlık hizmetine zabıta engeli

Pendik’te ’güzellik salonu’ faaliyet konulu iş yerlerine denetimlerini yoğunlaştıran Zabıta Ekipleri, buralarda uygulanması yasak olan lazer epilasyon, botoks gibi tıbbi içerikli hizmetlerin verilip verilmediğini tek tek kontrol etmeye başladı.


Son günlerde kamuoyu gündeminde olan ’yetkisiz sağlık hizmeti sunumu’na ilişkin haberlerin artması üzerine, Pendik Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Pendik’te hizmet veren güzellik salonlarını takibe alan ekipler, ilk etapta 10 iş yerinde incelemelerde bulundu. Kusurlu gördükleri iş yerlerine bunların giderilmesi için süre veren ekipler, bir hafta içinde 50 salonu denetlemeyi hedefliyor.


Güzellik salonlarının ruhsatının belediye tarafından verildiğini ve sadece saç kesim ve bakım, manikür, pedikür vb. güzellik ve bakım hizmeti sunabileceğine dikkat çeken yetkililer, tıbbi işlemlerin ise içerisinde uzman doktor bulunduran ve ruhsatı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Güzellik Merkezi statüsündeki kuruluşlarda yapılabileceği uyarısında bulundu.



’Güzellik salonlarında botoks, lazer epilasyon, dolgu gibi tıbbi işlemler yasak’


Güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren iş yerlerinde ilgili mevzuat gereği, lazer epilasyon, botoks dolgu, lazer veya IPN akne, vasküler damar tedavisi, cilt yenileme, akupunktur, lipo elektro, mezoterapi gibi tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler, kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları, mekanik peelling ve dövme silme uygulamaları yapılamıyor. Son olarak, güzellik salonlarının cildi sıkılaştırmak için tercih edilen dermapen tedavisini yapması da yasaklandı. Bu tür tıbbi işlemler ise içerisinde uzman doktor bulunduran ve ruhsatı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Güzellik Merkezi statüsündeki kuruluşlarda yapılabiliyor.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada vatandaşların bahsedilen tedavileri uygulayan ‘güzellik salonu’ statüsündeki kuruluşları 444 81 80 no’lu belediye çağrı merkezine ihbar etmeleri istendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkonda otururken başından vurulan kadın, yoğun bakımdan çıktı
    1. Balkonda otururken başından vurulan..
    2. Feci kazada hayatını kaybeden otomobil..
    3. Fenerbahçe-Trabzonspor maçına doğru
    4. Serinlemek için girdiği barajda boğuldu
    5. Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü..
    6. Samandağ’da 3 bin kök Hint keneviri..
    7. Galatasaray kafilesi Kayseri'de
    8. Kaptanın dikkati faciayı engelledi
    9. Yardımcı ve Altıntop, yabancı basın..
    10. Başkan Şahan’dan pamuk açıklaması
    11. Mevsimsel alerji için hangi bölüme..
    12. Mahalleler arası ulaşım konforu artıyor
    13. Leo bebek taburcu oldu
    14. Ukrayna'da yeni başbakan seçildi
    15. İngiliz otomotiv sektörünün üretimi..
    16. Pendik TEM-D100 bağlantı yolunda çalışma
    17. Galatsaray kafilesi, Kayseri’de
    18. Filipinler Devlet Başkanı Duterte Çin'de
    19. Denetimli serbestlik yükümlülerinden..
    20. Selam Medya çalışanları biraraya geldi
    21. Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı ile..
    22. Yayalara öncelik vermeyen sürücülere..
    23. İç borçlanma stratejisi (2)
    24. Von der Leyen'in Bulgaristan ziyareti
    25. Güvenli bölge anlaşmasının detayları..
    26. GÜNCELLEME - Hurma kolileri arasında..
    27. Polisten kaçan motosiklet sürücüsü..
    28. Başkan Dağtekin, 30 Ağustos Zafer..
    29. Manisa, 30 Ağustos’u coşkuyla..
    30. Kayserispor ile Galatasaray..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı