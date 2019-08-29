Güzellikte “yetkisiz” sağlık hizmetine zabıta engeli

Pendik’te ’güzellik salonu’ faaliyet konulu iş yerlerine denetimlerini yoğunlaştıran Zabıta Ekipleri, buralarda uygulanması yasak olan lazer epilasyon, botoks gibi tıbbi içerikli hizmetlerin verilip verilmediğini tek tek kontrol etmeye başladı.

Son günlerde kamuoyu gündeminde olan ’yetkisiz sağlık hizmeti sunumu’na ilişkin haberlerin artması üzerine, Pendik Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Pendik’te hizmet veren güzellik salonlarını takibe alan ekipler, ilk etapta 10 iş yerinde incelemelerde bulundu. Kusurlu gördükleri iş yerlerine bunların giderilmesi için süre veren ekipler, bir hafta içinde 50 salonu denetlemeyi hedefliyor.

Güzellik salonlarının ruhsatının belediye tarafından verildiğini ve sadece saç kesim ve bakım, manikür, pedikür vb. güzellik ve bakım hizmeti sunabileceğine dikkat çeken yetkililer, tıbbi işlemlerin ise içerisinde uzman doktor bulunduran ve ruhsatı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Güzellik Merkezi statüsündeki kuruluşlarda yapılabileceği uyarısında bulundu.

’Güzellik salonlarında botoks, lazer epilasyon, dolgu gibi tıbbi işlemler yasak’

Güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren iş yerlerinde ilgili mevzuat gereği, lazer epilasyon, botoks dolgu, lazer veya IPN akne, vasküler damar tedavisi, cilt yenileme, akupunktur, lipo elektro, mezoterapi gibi tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler, kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları, mekanik peelling ve dövme silme uygulamaları yapılamıyor. Son olarak, güzellik salonlarının cildi sıkılaştırmak için tercih edilen dermapen tedavisini yapması da yasaklandı. Bu tür tıbbi işlemler ise içerisinde uzman doktor bulunduran ve ruhsatı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Güzellik Merkezi statüsündeki kuruluşlarda yapılabiliyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada vatandaşların bahsedilen tedavileri uygulayan ‘güzellik salonu’ statüsündeki kuruluşları 444 81 80 no’lu belediye çağrı merkezine ihbar etmeleri istendi.