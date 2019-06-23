Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman, vücuttaki sivilce izlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman, “Sivilce izleri ergenlik çağında en sık gözlenen cilt hastalığıdır. İyileşme sürecinde ciltte izler oluşabilmektedir ve özellikle yüz bölgesinde gözlenmektedir. Akne izi olarak da bilinen bu izler leke şeklinde olabileceği gibi scar denilen pürüzlü şekilde olabilmektedir. Özellikle cilt yüzeyinden kabarık veya çökük izler önemli derece de sonuç oluşmaktadır. Genelde pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyen bu kimseler için sivilcelerin cilt de oluşturmuş olduğu çukurluklar ve izler bir psikolojik sterss faktörü haline gelmektedir. Merkezimizde Sivilce izi ,Yara izi Leke tedavileri gibi sorunlarda en geç 2 seansta yüzde 80 oranında sonuç alınacak tedavi yöntemleri mevcuttur. Eğitim kurumu olmasına istinaden danışanlarımızın daha fazla güven ile başvurması ve sonuç alması kaçınılmaz oluyor. Sivilce izlerinde tedavi yöntemleri; Somon dna Aşısı, Mezoterapi ,PRP ,Dermabrozyon,Radyofreaknslı Altıniğne ,Dermastamp, Enjeksiyon Yöntemleri, Tedavi seçeneklerimiz hastamızın cilt yapısına göre uzman Egitmenimiz tarafından belirlenmektedir” şeklinde konuştu.