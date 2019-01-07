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Güzelim bergamutu unuttuk gitti..

Bergamut eskiden Antalya’da bol bol yetiştirilirken zaman geçtikçe para eden diğer turunçgiller bergamotun pabucunu dama attı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:12
Güzelim bergamutu unuttuk gitti..


Oswego çayı, arı balsamı ve bergamut çayı olarak da bilinen bergamot çayı bergamot bitkisinin kurutulmuş yapraklarından, tohumundan veya kabuğundan hazırlanır, soğuk ya da sıcak olarak içilebilir. Başta şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim sistemi problemleri olmak üzere öksürüğe ve sinüs sorunlarına da iyi gelmektedir.

Kuzey Amerika’dan çıkmış olan bergamutu Kızılderili kabileler soğuk algınlığının tedavisinde kullanıyorlardı.. Çok tatlı kırmızı renkte çiçekleri vardır ve kurutulduklarında bile renklerini korurlar. Kurumuş yaprakları ve çiçekleri çoğunlukla odayı güzel kokutan potbori tabağına konulabilirler.

Yaklaşık 1000 yıldır çayı içilen bergamot, yetiştiği bölgeye göre pembe, mor, beyaz ve kırmızı çiçeklere sahiptir.

Bergamot Çayı Faydaları

İyice demlenmiş bergamot yapraklarının buharını solumak baş ağrısı, sinüs sorunları, öksürük, grip ve mide bulantısına iyi gelir. Çayını içmek, aşırı yeme sonrası oluşan şişkinliği, mide ağrısını ve diğer mide rahatsızlıklarını hafifletir. Ateş ve titremeyle birlikte görülen hastalıkların belirtilerini azaltır. Etkili bir idrar sökücüdür ve fazla suyu atmanıza yardımcı olur.

Bergamot otu aromatik antiseptik özelliği ile duş jellerinden parfümlere kadar pek çok kozmetik üründe kullanılmaktadır. Bakteri oluşumunu önlediği için uzun süre saklanması gereken etlerin korunması maksadıyla da kullanılmaktadır.

Çayı Nasıl Hazırlanır?

“Bergamot çayı” aynı normal çay gibi hazırlanabilir. Kaynayan suya bergamot yaprağı atın ve demlenmesini bekleyin. Ateşin üzerinde aldıktan sonra içmeden önce 5 dakika daha bekleyin. Eğer tohumunu ya da kurutulmuş yapraklarını kullanıyorsanız demliğe 2 çay kaşığı atabilirsiniz. Kabuk kullanıyorsanız 1 çay kaşığı yeterli olacaktır.

Bal veya birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz. Demleme süresini ne kadar uzun tutarsanız çay o kadar kuvvetli bir tada sahip olacaktır.

Bergamot Çayının Yan Etkileri

Diğer bitkilerde olduğu gibi bergamot çayını da uzun sürelerde yüksek dozlarda kullanırsanız bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler arasında rahim kasılmalarını, adet düzensizliklerini sayabiliriz. Onun için bergamot çayını bir hafta boyunca içtikten sonra bir hafta ara verebilirsiniz.

Bergamut yağı

Stres ve yorgunluğu giderir. Bağışıklık sistemini uyarır. Egzema tedavisinde kullanılır. İştah açıcıdır. Safra salgısını artırır. Çaya lezzet ve koku verici olarak katılır.

Kullanılışı: Dahilen; bir fincan suya 2-3 damla damlatılarak günde 2 defa kullanılır. Haricen; cilde masaj yapılarak ağrı kesici etkisinden yararlanılır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:12
  1. Bergamut
  2. Bergamut çayı
  3. Bergamut yağı

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