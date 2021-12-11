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Kadın - Aile Güzel kadınların sırrı, ciltlerini böyle beyazlatıyorlar
Kadın - Aile

Güzel kadınların sırrı, ciltlerini böyle beyazlatıyorlar

Cildi aydınlatıp pamuk gibi yapacak doğal tarif...

Yeniakit Publisher
2021-12-11 17:12:00 - 2021-12-11 17:16:50
Güzel kadınların sırrı, ciltlerini böyle beyazlatıyorlar

Evdeki basit malzemelerle kendi doğal bakım ürünlerinizi hazırlayabilirsiniz. İşte tarifi.

Uzak doğulu kadınların beyazlık sırrı: pirinç

Pirinç unu, Asyalı kadınların cilt bakımında yüzyıllardır kullandıkları bir malzeme. Siz de evde kolayca cilt beyazlatan pirinç unu maskeleri hazırlayabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

2 yemek kaşığı kadar pirinç ununa süt ilave ederek macun kıvamına getirin. Karışımı, beyazlatmak istediğiniz bölgeye sürün. Maske kuruyana kadar bekleyin ve ılık suyla durulayın. Maskeyi haftada 2-3 defa uyguladığınızda cildinizdeki aydınlanmayı fark etmeye başlayacaksınız.

Pirinç suyu faydaları

Pirinç suyu gözenekleri temizler ve cildi yumuşatır. Suyla temas ettiğinde fitik asit üreten pirinç bu şekilde peeling görevi görür ve ölü derinin atılmasını sağlar. Pirinç suyu ayrıca bu özelliği sayesinde ciltteki kahverengi lekelerin rengini açar, cildi beyazlatır. Cilde parlaklık verir, kırışıklıkları azaltır.

 

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