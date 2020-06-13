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Aktüel

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Kısırkaya Plajı’nda aldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin ardından normalleşme ile birlikte vatandaşlar soluğu Sarıyer’deki Kısırkaya Plajı’nda aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:24:37 -
Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Kısırkaya Plajı’nda aldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin ardından normalleşme ile birlikte vatandaşlar soluğu Sarıyer’deki Kısırkaya Plajı’nda aldı. Sahilde insanların yanı başında denize girerek serinleyen ineklerin oluşturduğu görsel güzellik havadan drone ile görüntülendi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçtiğimiz hafta plajlarda yoğunluk yaşanmıştı. Kısıtlamanın olmadığı ikinci hafta sonunda da bazı İstanbullular Sarıyer’deki Kısırkaya Plajı’na geldi. Uzun süre evde vakit geçiren vatandaşlardan kimi ailesiyle kimi de arkadaşlarıyla güzel havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren denize girmeye başladı. Havadan görüntülenen plajda vatandaşların çoğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlemlendi. Öte yandan bölgede bulunan bir inek sürüsünün de sıcaktan denize girmesi görsel güzellik oluşturdu. Cankurtaranlar ise sık sık denize giren vatandaşları uyardı.



“Ben sosyal mesafeye dikkat ediyorum”


Plajda sosyal mesafeye uyulduğunu söyleyen Naim Aytekin, “Çok güzel iyi gidiyor. Havalarda güzel bu süreç biraz üzücü oldu. Gümüşdere Köyü’nde oturuyorum. Ben sosyal mesafeye dikkat ediyorum ama dikkat etmeyen de var. Onları da uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bunaldık evde hava almak için kendimizi dışarıya attık”


Bir diğer vatandaş ise "Bunaldık evde hava almak için kendimizi dışarıya attık. Denize gireceğiz” şeklinde konuştu.

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