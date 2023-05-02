Güya LGBT eleştirilerine cevap verdi! İP'li Akşener insanlarla alay ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas mitinginde konuştu.

İP'li Akşener, ittifak ortaklarının LGBT'li sapkınlara yakınlığına ilişkin eleştirilere sözde bir cevap verdi.

Kendilerine yönelik eleştirileri üçüncü kişilerin ağzından aktaran İP'li Akşener, ifadelerini eğdi, büktü ama mertçe "LGBT'ye geçiş yok" diyemedi.

Akşener'in açıklaması şöyle:

Adam çıkmış ağzından sürekli şu çıkıyor: LGBT. Eğer biz iktidar olursak erkek erkeğe evliliği serbest bırakacakmışız. Onca şey içinde akla gelen bu.

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Bir başka kişi de dedi ki biz kazanırsak FETÖ kazanacakmış. 8 sene meclis yönetti. Onun o FETÖ sevici, cıvık, insanın içini kaldıran konuşmalarını bir duysanız. ‘Hoca efendi hazretleri’ şeklinde konuşan o böyle muhlis sesli, bazen CHP, bazen MHP’den itirazlar olurdu birden asker gibi zıplar hakaret ederdi. Şimdi biz kazanırsak FETÖ kazanmış olacakmış.

Hadi oradan be cıvık adamlar.