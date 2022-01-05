Güya kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor!

65 yaşındaki Jemima Packington, dünyanın tek kuşkonmaz falcısı olmayı başardı. Kuşkonmazları havaya atarak düştükleri yerin konumundan geleceği görebildiğini iddia eden Packington, 8 yaşında tahminlerde bulunmaya başlamış.

Yeteneğinin yaprakları okuyan yaşlı teyzesinden miras kaldığını ifade eden Packington, “Tekniğim değişmedi, onun öğrettiği gibi kuşkonmazları havaya atıyorum ve içindeki desenleri yorumluyorum. Benim bir tahmini fark etmem sadece birkaç dakika sürüyor. Yıllarca pratik yapmamın bunun üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.

Boris Johnson’ın seçiminden yaklaşık 4 yıl önce başbakan olacağını tahmin ettiğini dile getiren Packington o dönemde herkesin kendisine güldüğünü belirtti. Packington, “Tahminlerim %75-90 arasında doğru çıkıyor. Her yıl tahminlerimi gözden geçiriyorum ve ‘Evet bu oldu’ diye düşünüyorum. Bazen tam olarak tahmin yapamadığım noktada yeniden kuşkonmazları atıyorum ve konumlarına bakıyorum” diye konuştu.