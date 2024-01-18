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Yaşam Güvercinler hayran bıraktı
Yaşam

Güvercinler hayran bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-01-18 12:01:00 -

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Ahmed-i Hani Kültür Parkı çevresindeki binaların çatı katlarını barınak edinen güvercinlerin kar yağışı altında atılan yeme akın etmesi görsel şölen oluşturuyor.

Van’da yaklaşık 25 yıl önce buğday pazarından dolayı bölgeye alışan binlerce güvercin, yıllar önce pazarın yıktırılarak parka dönüştürülmesine rağmen alandan ayrılmıyor. Özellikle kış mevsiminde yiyecek bulamayan binlerce güvercin, barınak edindikleri çatılarda saatlerce esnafın yem atmasını bekliyor. Aç kalan güvercinlere kahvehane işletmecisi Mevlüt İzci başta olmak üzere, çevre esnafı sahip çıktı. Esnaf, günlük olarak kuşları arpa ve buğdayla besliyor. Karın yağmasıyla beraber atılan yemlere akın eden kuşların uçuşuyla oluşan şölen ise göz kamaştırıyor.

“Kış aylarında 5 bin civarında kuş buraya geliyor”

Kahvehane işletmecisi Mevlüt İzci, 2003 yılından bu yana bölgedeki kuşları beslediklerini belirtti. Kuşlara karşı bir muhabbetinin olduğunu ifade eden İzci, “Bir çocuk babasını görünce nasıl seviniyorsa, ben de sabah işe geldiğimde bunlarda bir hareketlilik oluyor. Yem verip içlerine giriyorum ve bazen onlarla konuşuyorum. Onlara duyduğum sevgi, çok ayrı bir muhabbettir. Burası eski buğday pazarı ve kuşlar o yüzden buradalar. Ancak kuşlar bu şekilde bir araya gelmiyordu. Buğday pazarı yıkıldı ve buralar park oldu. Bu yüzden kuşlar da ortada kaldı. Ancak bizler yem verince onlar da buraya alıştılar. Yazın az sayıda kuş var ama kış aylarında 5 bin civarında kuş buraya geliyor. Bu yüzden onların ihtiyacı olan şey de buğdaydır. Bu hayvanlar burada sahipsiz kalmasınlar” dedi.

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