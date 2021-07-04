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Gündem Güvercin yüzünden çıkan tartışmada bir kişi öldü
Gündem

Güvercin yüzünden çıkan tartışmada bir kişi öldü

Hatay’ın Payas ilçesinde bir kişi, güvercin yüzünden tartıştığı komşusunu silahla vurarak katletti.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 21:18:00 -
Güvercin yüzünden çıkan tartışmada bir kişi öldü

Fatih Mahallesi’nde iki komşu arasında güvercin meselesi yüzünden çıkan tartışmada Murat Demirkıran komşusu tarafından silahla başından vuruldu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre haber verilmesi üzerine olayın yaşandığı yere 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demirkıran, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından İskenderun ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Demirkıran, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi S.Ö. gözaltına alındı.

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