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Güvenlikte yapay zeka görev başında

Yapay zeka tabanlı geliştirilen güvenlik denetim cihazı, düşük radyasyon ve hızlı denetim ile zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlayacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:08
Güvenlikte yapay zeka görev başında

Çin bilim insanları yapay zeka tabanlı güvenlik denetim cihazı geliştirdi. Şinhua ajansının haberine göre, China Aerospace Science &Industry Corp. (CASIC), 89 çeşit kaçak nesneyi 0,7 saniyede yüzde 95 oranında tanımlayabilen yapay zekalı güvenlik denetim cihazı geliştirdi.

Güvenlik denetimi yapılacak kişilerin cihazın içinden geçmeleri ve ellerini kaldırması ile başlayan denetimle sistem hem metal hem de metal olmayan eşyaları tanımlıyor, tehlikeli ve kaçak eşyaları insanların elbiselerinin altında dahi tespit edebiliyor. 

Cep telefonun sinyalinin binde biri kadar elektromanyetik radyasyon yaydığı belirtilen cihazın taradığı yüz ve kaydettiği kişilerin fiziki yapılarına yönelik ''kişisel verileri koruma teknolojisi'' kullandığı kaydedildi.

Çin Devlet Konseyi tarafından geçen temmuz ayında yayımlanan bir raporda, yapay zeka endüstrisinin kalkınmada yeni itici güç olabileceği vurgulanmıştı.

Rapora göre Çin, yapay zeka alanında 2020'ye kadar önemli bir inovasyon merkezi haline gelmeyi ve 2030 itibarıyla da bu alanda dünyanın lideri olmayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:08
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