Güvenlik yasası sertleşti: Şifre vermeyene hapis ve para cezası

Çin'e ait ancak kendi özel idaresine sahip Hong Kong'ta yönetim güvenlik önlemlerini sıkılaştırıyor. Yapılan açıklamada ulusal güvenlik yasası kapsamındaki soruşturmalarda polise telefon veya bilgisayar şifrelerini vermeyi reddeden kişilerin bir yıl hapis cezası ve yaklaşık 13 bin Dolar (576 bin Türk lirası) para cezası ile karşı karşıya kalacağını duyurdu.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee ve Ulusal Güvenlik Komisyonu tarafından hazırlanan ve derhal yürürlüğe giren yeni düzenleme, kanıt içerdiğine inanılan elektronik ekipmanlara erişim sağlanabilmesi için "her türlü şifre veya diğer şifre çözme yöntemlerinin" polise sunulmasını zorunlu kılıyor.

Hükümet sözcüsü, bu kuralların ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerin etkili bir şekilde önlenmesi, bastırılması ve cezalandırılmasını sağlarken, bireylerin ve kuruluşların yasal haklarının korunmasını hedeflediğini belirtti.

Yürürlüğe giren bu değişikliklerden önce, bir telefonu veya elektronik cihazı kilidini açmak için şifre vermeyi reddetmek yasal olarak "engelleme" suçu teşkil etmiyordu. Yeni kural ise sadece ulusal güvenliği tehlikeye atmaktan soruşturulan kişileri değil, ilgili ekipmanın sahiplerini, ekipmanı elinde bulunduranları, erişim yetkisi olanları ve şifreyi veya şifre çözme yöntemini bilen herhangi birini de kapsıyor. Düzenleme, polisin şifrelenmiş verilere erişimini engelleyen kişilere yönelik caydırıcılığı artırmayı amaçlıyor.

Yeni kurallar, Pekin'in 2019'da finans merkezinde yaşanan şiddetli protestoların ardından 2020'de Hong Kong'a dayattığı ulusal güvenlik yasasının uygulama esaslarına yapılan eklemelerden birini oluşturuyor. Hong Kong, Pekin tarafından getirilen geniş kapsamlı yasanın yanı sıra 2024 yılında kendi yerel güvenlik yasasını da yürürlüğe koymuştu.