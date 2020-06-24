Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda

TBMM (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Fethullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelede yeni bilgilere ulaştıklarını, bin komiser yardımcısı adayının girdiği sınavda, 980 kişinin yanlış soruya doğru cevap verdiğini tespit ettiklerini bildirdi.

TBMM İçişleri Komisyonunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifle ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt veren Ersoy, kanun teklifiyle güvenlik soruşturması sırasında ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Teklifin yasalaşması halinde devlet memurluğuna girişte arşiv araştırmasının yapılacağını, bu işlemin ise sadece yetkili makamların verdiği kararlarla sınırlı olacağını anlatan Ersoy, "Bu, mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı, hak kısıtlılığı, memuriyetten muaf tutma gibi kararlar olabilir. Affa uğramış kararlar da dikkate alınmayacak. Affedilen her türlü karar da arşiv kararlarından çıkmış olacak." dedi.

Ersoy, güvenlik soruşturması işleminin, Cumhurbaşkanınca atanan üst düzey yöneticiler ile güvenlik görevlileri için geçerli olacağına işaret ederek, bu kritik görevlere atanacak kişiler hakkında devletin bilgi sahibi olmasının, doğal karşılanması gerektiğini belirtti.

Kamu hizmetine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması yapılmasını içeren düzenlemenin, "kişisel verilerin güvenliğini sağlayamadığı" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini anımsatan Ersoy, kanun teklifinin, mahkemenin işaret ettiği şekilde hazırlandığını söyledi.

Kanuna ilişkin kaygıların yerinde olmadığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Kanun teklifiyle değerlendirme komisyonu getirilmiş. Güvenlik soruşturması taleplerine cevap verecek bakanlık olarak şunu söylemek istiyorum; kimse hakkında 'bu memur olur', 'bu yönetici olur', 'bu polis olur', 'bu asker olur' gibi bir rapor vermeyeceğiz. Elimizdeki arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasına dayanak olacak bilgileri, isteyen makama vereceğiz. Bu bilgi de oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir. Herhangi bir şekilde keyfe bırakılmış bir uygulama olmayacak. Değerlendirme Komisyonu, en az 3 kişiden oluşacak. Güvenlik soruşturmasının hiç yapılmaması gibi bir gerçeği ortaya koyacak olursak, sanki hiçbirimiz bu ülkede yaşamıyoruz, bu sorunları birlikte yaşamadık gibi bir sonuca varırız."

- Yanlış soruya doğru cevap vermişler

Güvenlik soruşturmasının, kamu güvenliği açısında zorunluluk olduğuna değinen Ersoy, devletin, dünyanın en alçak ve en sinsi yapılanması FETÖ'ye karşı mücadele vermeye devam ettiğini hatırlattı.

Ersoy, sızdırılan sınav sorularıyla kamu kurumlarına atanan FETÖ mensuplarından hukuk çerçevesinde hesap sorulması gerektiğini vurgulayarak, örgüte dair her geçen gün yeni bilgilere ulaştıklarını ifade etti.

Ersoy, "FETÖ ile mücadelemiz devam ediyor. Yeni bilgilere, belgelere ulaşıyoruz. Bir sınavın şifrelerini yeni çözdük.1000 kişi sınava girmiş, 980 komiser adayı yanlış soruya doğru cevap vermiş. Şimdi bu insanları, hiçbir şey olmamış gibi komiserliğine devam mı ettirelim? Bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti'nin huzuru, güvenliği ve bekası, bir daha bu tür sorunlarla karşılaşmaması için başarıyla yürütebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.