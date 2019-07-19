Güvenlik şefinin FETÖ planı son anda bozuldu!

Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ mensuplarına yönelik emniyet güçlerinin operasyonları aralıksız sürerken, kimi örgüt üyelerinin farklı yol ve yöntemlerle amacına ulaşmaya çalıştığı biliniyor. Bunun en ilginç örneklerinden biri geçtiğimiz gün İzmir'de yaşandı. İddiaya göre FETÖ'cü karı-koca, uçakla yurt dışına kaçmak istedi. Havalimanı'ndaki DHMİ güvenlik şefinin yardımıyla Almanya uçağına kaçak yollardan binmek isteyen FETÖ'cü çift, kapısına kadar geldikleri uçakta personelin dikkati sayesinde son anda yakalandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iki gün önce ilginç bir FETÖ'cü kaçırma olayı, personelin dikkati ve polisin hızlı müdahalesi ile engellendiği ortaya çıktı.

Kokpit.aero'nun haberine göre, FETÖ’den aranan iki kişi uçakla yurt dışına çıkmak istedi.

Karı-Koca oldukları öğrenilen örgüt mensubu çift, Havalimanı'nda görevli Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ndeki güvenlik şefine ulaştı.

İki yolcu için kurallara aykırı bır şekilde 'çift boarding kart' yani sahte uçağa biniş kartı üretildi. Yolcular, Almanya aktarmalı olarak ABD’ye gidecek uçağa binmek üzere havalimanına geldi.

Özel izinle aprona geçtiler

İki yolcu sanki dış hatlardan gidiyormuş gibi önce kontuarda işlemlerini tamamladı.

Ancak sonrasında terminalden çıktılar ve personel kapısını kullanarak güvenlik şefinin onayı ile aprona çıkartıldılar.

Buradan yine DHMİ’ye ait araçla binecekleri uçağın altına götürüldü.

Son anda fark edildiler

Uçağa binen yolcuların verdiği uçuş kartlarını sayan görevli, çift boarding kartı üretildiğini tespit edince hemen havalimanı polisine haber verildi.

Uçağa binmek isteyen iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

FETÖ'cü çift, sorgularında kendilerine yardımcı olan güvenlik şefinin de ismini verdi. Polis ekipleri daha sonra DHMİ görevlisini de gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.