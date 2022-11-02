Güvenlik personellerinin kıyafetleri yenileniyor
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güvenlik personellerinin kışlık kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla kışlık kıyafet alımı için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre güvenlik personellerine kışlık kıyafet mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında 10 Kalem Güvenlik Personellerine Kışlık Kıyafet alımı yapılacak.
İhale 16.11.2022 tarih ve saat 10:30’da Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Abdurrahman Gazi Mah. İskele Cad. No:230 Tuşba/Van adresinde düzenlenecek.
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