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Yerel Güvenlik kameralarını izleyerek iz sürdü... Tokat'ta alkışlanacak olay
Yerel

Güvenlik kameralarını izleyerek iz sürdü... Tokat'ta alkışlanacak olay

Tokat'ta bir vatandaş, yerde bulduğu cüzdanın sahibini büyük uğraş sonucu bularak teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:05:00 -
Güvenlik kameralarını izleyerek iz sürdü... Tokat'ta alkışlanacak olay

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Birol Yavuz isimli vatandaş yolda 50 TL buldu. Parayı sahibini bularak teslim etmek isteyen Yavuz, çevredeki güvenlik kameralarını izledi.

Parayı düşüren kişinin eşkâlini tespit etti. Şahsın bulunması için sosyal medyada paylaşım yaptı. Sosyal medya aracılığı ile kısa sürede parayı düşüren kişiyi bulmayı başardı. Para, Niksarlı olduğu öğrenilen şahsın bir yakınına teslim edildi.

İnsanlık ölmemiş dedirten Birol Yavuz, vatandaşlık görevini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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