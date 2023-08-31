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Gündem Güvenlik kameraları hırsızlar için caydırıcı mı?
Gündem

Güvenlik kameraları hırsızlar için caydırıcı mı?

Yeniakit Publisher
2023-08-31 13:34:00 -
Güvenlik kameraları hırsızlar için caydırıcı mı?

Son günlerde inşaatlardan artan hırsızlık olayının önlemek ve inşaat malzemelerini korumak için Cadde üzerinde bina yapan özel bir firmanın yetkilileri şantiye sahasını güvenlik kamerası ile denetlemeye başladı.

Aydın’ın Buharkent İlçesi’nde bir şantiyeye inşaat malzemesi çalmaya gelen hırsızlar, bölgede hırsızlığın engellenmesi amacıyla güvenlik kamerası kurulduğunu görünce kamera sistemlerini yakıp kaçtılar.
Olay gece yarısı Buharkent İlçe merkezi İstiklal Mahallesi Hulusi Alphan Caddesi üzerindeki bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son günlerde inşaatlardan artan hırsızlık olayının önlemek ve inşaat malzemelerini korumak için Cadde üzerinde bina yapan özel bir firmanın yetkilileri şantiye sahasını güvenlik kamerası ile denetlemeye başladı. Dün gece inşaat malzemesi çalmak için bölgeye gelen hırsızlar, hırsızlık yapacakları sırada şantiye sahasına güvenlik kamerası kurulduğunu fark edince güvenlik kameralarının olduğu bölgeyi ateşe verdiler.
Kamera sistemlerini ve harddiski yakan hırsızlar, çıkan alev ve dumanlardan yakalanacaklarını fark edince kaçıp gittiler. Sabah işe geldiklerinde güvenlik kamerası sisteminin yandığını gören şantiye yetkilileri durumu polise ihbar ederek olayın faillerinden şikayetçi oldular. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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