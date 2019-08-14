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Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu

Güvenlik güçleri, geçmişe sığınan terör örgütü PKK'nın, bebek katili Apo'nun talimatlarıyla 15 Ağustos 1984 yılında gerçekleştirdiği ilk kanlı eylemin tekrarını gerçekleştirebilme düşüncesiyle teyakkuza geçti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:48
Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu

 Göksel Çağlav  Ankara 

Terör örgütü PKK güvenlik güçlerimizden, Türkiye’de ve sınır ötesinde darbe üzerine alarak dağılmaya devam ederken kaybettiği gücü toparlanmak için geçmişe sığınıyor.

Terör örgütü PKK 15 Ağustos 1984’te İmralı cezaevindeki, elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan’ın talimatlarıyla Eruh ve Şemdinli’de ilk kanlı eylemlerini gerçekleştirmişti. Mehmetçiğin sınır ötesi ve güvenlik güçlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği başarılı ve kararlı operasyonlar sonrasında dağılmaya başlamasının ardından yeni arayışlar içerisine girdi. Yurtiçinde ve sınır ötesinde batıdan aldığı silah ve mühimmat desteği ile ayakta kalma çabası güden terör örgütü, kaybettiği insani gücünü ayakta tutamaz hale geldi. Yeni teröristler yetiştirmeye zaman bulamayan PKK, örgütü ayakta tutabilmek için geçmişine sığınmaya başladı. Örgütün önemli isimlerinin Kandil’in göbeğinde etkisiz hale getirilmesi ile tepede başlayan kavgalar, en uç noktalara kadar taşındı.

Terör örgütünün her yıl olduğu gibi sinsi planlarını devreye sokmaya çalışmasını takip eden istihbarat ve güvenlik güçleri 15 Ağustos öncesinde teyakkuza geçirildi. PKK’nın açıklamalarının halk üzerinde etkisinin kalmaması üzerine, özellikle terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması KCK, sokak gösterileri düzenlemeyi hedefliyor. Şüpheli durumlarda uzman personelle kontrollerin sağlanması vurgusu yapıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:48
  1. Ankara
  2. Terör örgütü PKK
  3. PKK
  4. İmralı cezaevi
  5. bebek katili Abdullah Öcalan
  6. KCK
  7. PKK’nın şehir yapılanması KCK

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  • Tr.Tr.39 dk önce
    Bu köpeği asmazsanız.Mutlaka fırsatını bulduğunda ısıracaktır.İdamını engelleyen tüm insanların...

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