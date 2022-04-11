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Ekonomi Güvenlik güçleri engelleri Portal’la aşacak
Ekonomi

Güvenlik güçleri engelleri Portal’la aşacak

Güvenlik güçlerinin farklı malzemelerden yapılan duvarları gedik açarak aşmalarını sağlamak amacıyla Portal adı verilen patlayıcı düzeneği geliştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:26:00 -
Güvenlik güçleri engelleri Portal’la aşacak

Düzeneği geliştirme çalışmaları 2 yıl önce başladı. İlk yıl duvarda açılacak gedik için gerekli enerjiyi patlayıcıyla sağlamanın yöntemi araştırıldı. Araştırmaların ardından bir personelin rahatça birkaç tane taşıyabileceği çözüm oluşturuldu. Sahip olduğu bu özelliklerle dünyada benzerlerinden üstünlükler taşıyan Portal, yerli imkânlar kullanılarak üretildi.

3 modelle göreve hazır

Çözüm için 3 ayrı model oluşturuldu. Birinci model Türkiye’deki standart duvar malzemelerini (briket, tuğla, gaz beton ve benzeri) geçecek şekilde, ikinci model metal ile beton yüzeylerde (konteyner, sac paneller, perde beton ve benzeri) gedik açabilecek düzeyde, üçüncü model yığma tuğlalara ya da taş duvarlara yönelik geliştirildi. Türkiye’de Portal’a benzer bir ürün bulunmuyor. Güvenlik güçleri, ihtiyaç halinde duvarda gedik açmak için farklı amaçlarla tasarlanmış malzemeleri kullanarak kendi düzeneklerini hazırlıyor. Portal’ın rafta bekleme süresi ise 10 yılı buluyor.

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