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Güvenlik görevlisi iş başvurusu İŞKUR iş ilanları

İŞKUR güncel iş ilanlarına binlerce kişi tarafından aranmakta. İŞKUR üzerinden hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel sektör iş ilanları verilmekte. Güvenlik görevlisi iş ilanları güncel İŞKUR iş ilanları arasında en çok aranan ve iş başvurusunda bulunulan iş kolları arasında silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı olmakta. Peki kamu alımı güvenlik görevlisi iş başvurusu nasıl yapılır? Güvenlik görevlisi başvuru şartları neler? İşte detaylar.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:32
Güvenlik görevlisi iş başvurusu İŞKUR iş ilanları

İŞKUR güncel iş ilanlarına binlerce kişi tarafından aranmakta. İŞKUR üzerinden hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel sektör iş ilanları verilmekte. Güvenlik görevlisi iş ilanları güncel İŞKUR iş ilanları arasında en çok aranan ve iş başvurusunda bulunulan iş kolları arasında silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı olmakta. Peki kamu alımı güvenlik görevlisi iş başvurusu nasıl yapılır? Güvenlik görevlisi başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden güvenlik görevlisi alımına ilişkin ilan yayımlandı. İlana başvurular 26 Ağustos'a kadar devam edecektir. Ayrıca ilana alım yapılacak olan ilin İŞKUR İl Müdürlüğü üzerinden yapılabilecektir. Ayrıca ilana online başvuru da yapılabilir. İnternet üzerinden ilana başvuru yapacak olan adayların İŞKUR üyeliği oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların başvurularının kabul edilmesi için gerekli olan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan güvenlik görevlisi alım ilanında, en az lise mezunu silahlı güvenlik görevlisi alımı yapılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra ilanda KPSS'den en az 60 puan alma şartı bulunmaktadır. Ayrıca güvenlik görevlisi Hasanşeyh Belediye Başkanlığı tarafından yapılmakta.

Güvenlik görevlisi alım başvuru şartları neler?

Tüm bunların yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayarın başvuruları kabul edilmeyecektir. Buna göre şu şartlar aranmaktadır:

MEB Onaylı Bilgisayar Sertifikasına/Belgesine sahip olmak.

Güvenlik görevlisi belgesine sahip olmak.

EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

İŞKUR güvenlik görevlisi alım ilan detayları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:32
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