Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen pek çok kişi internette “Güvenlik görevlisi alımı” konusunu araştırıyor. Düzce Üniversitesi güvenlik görevlisi alımı yapacak. İŞKUR'dan yayınlanan güvenlik görevlisi ilanına başvurular 20 Mayıs'ta sona erecek. İlanda altı personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte, detaylar.

Güvenlik görevlisi alımı | Güvenlik görevlisi personel ilanı

Düzce Üniversitesi altı güvenlik personeli alımı gerçekleştirecek. Başvurular İŞKUR e-şube üzerinden yapılacak. İlanda “İdarenin güvenlik personeli ile ilgili vereceği tüm görevleri vardiyalı olarak yapacaktır. Üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde vardiyalı olarak görev yapacaktır. Asgari ücretten ücretlendirilecektir” ifadeleri yer aldı.

Güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

6. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşundan alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (Terhis, Muaf veya Tecilli)

ÖZEL ŞARTLAR

*En az İlköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olmak.

*Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip olmak.

*Başvurunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

*Güvenlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

*Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

*Belgelendirmek şartıyla Düzce ili veya ilçelerinde başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl süreyle ikamet ediyor olmak.

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