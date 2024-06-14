Güvenlik donanımı yönetmeliği nedeniyle yapılan 0 KM oto kampanyaları 2. el otoyu vurdu mu?

2024 yılı Mayıs ayı 0 km otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mayıs ayına göre %10 azalarak 100.305 adet oldu. 2024 Nisan ayının kısa bir ay olmasının da etkisi ve 7 Temmuz’da devreye alınacak olan güvenlik donanımı yönetmeliği nedeniyle düzenlenen kampanyalarla geçen aya göre satışlarda ise %30 artış kaydedildi. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artarak 471.743 adet olarak gerçekleşti. 2023 yılında tüm zamanların rekorları kırılmış olmasına karşın 2024 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen artış da dikkat çekici oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle, 2. El oto pazarında satışlar beklendiği kadar yükselmedi. Mayıs ayında, Nisan ayına göre %9 seviyesinde bir artış olsa da, Nisan ayındaki Bayram tatiline bağlı iş günü sayısının daha az olmasının bu artışta etkili olduğu ve beklentileri karşılamadığı düşünülüyor.

2. El oto satıcıları, geleneksel olarak yaza giriş ve Kurban Bayramı etkisiyle daha yüksek oranda hareketlenme beklerken kredi faiz oranlarındaki artış ve finansmana ulaşımın da güçleşmesi ile birlikte 2. El oto satışlarında umdukları rakamlara ulaşamadıklarını belirtiyorlar. Bununla birlikte, 2023 yılında fiyatlar üzerinde oluşan köpüğün artık kalktığını, 0Km ile 2. El Oto fiyatları arasındaki fiyat dengesinin oluştuğunu, ancak güvenlik donanımı kampanyalarının sonuçlanmasından sonra piyasanın oturmasını beklediklerini ifade ediyorlar.

İkinci El Otoda, 2023 Yılı Son Çeyreğinde Başlayan TL ve Euro Bazlı Fiyat Düzeltmesi, Nisan Ayında Ulaştığı Taban Dengesini Sürdürüyor!

Geçtiğimiz yıl TL ve Euro bazlı zirveyi gören ikinci el araç fiyatlarındaki, 2023 yılının 2. yarısında başlayan düşüşlerin 2024 yılının ilk çeyreğinde durduğunu, Nisan ayında oturduğu taban seviyesini Mayıs ayında da sürdürdüğünü görüyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

15 yaş ve 350 bin km’ye kadar olan B, C, D ve E segmentlerini içeren analizimize göre, Ekim ayında 734 bin TL olan ortalama fiyat, 2024 Nisan ayında 680 bin TL’ye oturup Mayıs ayında da aynı seviyeyi sürdürdü. Euro bazında ise aynı dönemde 25 bin Euro olan ortalama ikinci el araç fiyatı Nisan ayında 20 bin Euro’nun altına inip Mayıs ayında da bu seviyelerini korudu.

İkinci El Otomobilde Belirli Segmentlerde Ortalama Stokta Kalma Süresi Uzamaya Devam Ediyor!

İkinci el otomobilde B, C, D ve E segment araçlar için ortalama stokta kalma süresi geçtiğimiz yıl için binek modellerde 40 gün olurken, 2024 Ocak ayında 54 güne, 2024 Mayıs ayında ise 57 güne çıktı. Ticari modeller için ise geçtiğimiz yıl 34 gün olan ortalama stokta kalma süresi 2024 Ocak ayında 44 gün olurken, Mayıs ayında 48 gün olarak gözlemlendi.

Yaşı ve Kilometresi Düşük İkinci El Araçlar Pazarda Daha Hızlı El Değiştiriyor!

İkinci el otomobilde yaş ve kilometre faktörü satış hızını etkiledi. 5 yaşına kadar olan araçlarda ortalama stokta kalma süresi 47 gün olurken, 5 – 10 yaş ikinci el araçlarda süre 63 güne kadar çıktı. 10 – 15 yaş araçlar ise 60 günde el değiştirdi. 2. El oto satıcıları ile yapılan görüşmelerde bu dönemde stoklarına genç ve kilometresi düşük araçları aldıklarını ve talebin bu yönde olduğunu ifade ettiler.

Pazara Yeni Giren Uzak Doğu’lu SUV Modelleri, İkinci Elde Daha Fazla Talep Görüyor!

B, C, D ve E segmentlerinin dahil olduğu pazar analizine göre Mayıs ayında, pazar genelinde ortalama stokta kalma süresi 57 gün oldu. Sıfır araçlara alternatif olan 0-2 yaş grubu ikinci el araçlar ortalama 41 günde satılırken, aynı yaş grubundaki SUV araçlar 39 günde alıcı buldu. Pazara yeni giren Uzak Doğu’lu SUV modeller ise ortalama 22 günde satıldı.