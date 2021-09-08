Güvenli Nakliye Taşımacılığı: NakliyemVar Uygulaması İle Sizlerle!

Yükünüz, en uygun fiyat garantisi ile aynı gün hızlı ve güvenli olarak taşınır.

Parça parça eşya yük gönderimi

Taşıtacağınız parça yük veya eşya dahi olsa ne olduğu, nerede olduğu fark etmeksizin 1 dakikada araç rezervasyonu yapabilirsiniz.

Evden eve ofis taşımacılığı

Evden eve taşıma firmaları tarafından güvenli ve ekonomik olarak taşıma yapılır.

Güvenilir taşıyıcılar

Yükünüz denetlenmiş ve deneyimli taşıyıcılar tarafından taşınır.

Araç çeşitliliği

Geniş araç filomuzdan yükünüze uygun aracı, kapasitelerini görerek seçebilirsiniz.

Profesyonel destek

Uzman ekiplerimiz tarafından tüm nakliye sürecinde 7/24 destek alabilirsiniz.

Fiyat politikası

Mobil uygulamamız veya sitemiz üzerinden kolayca otomatik fiyat bilgisine ulaşabilir ve talep oluştururken gördüğünüz fiyat, ek talep olmadığı sürece değişmemektedir.

Ödeme kolaylığı

Ödemelerinizi ister nakit, isterseniz Nakliyemvar uygulaması üzerinden kredi kartınızla yapabilirsiniz.