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Güvenli Bölge'nin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda paylaştığı güvenli bölge planının detayları ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeyinde kurulması amaçlanan güvenli bölgeye 1 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi hedefleniyor.

27 Eylül 2019 Cuma 12:00
Güvenli Bölge'nin detayları ortaya çıktı

Habertürk'ten Kübra Par'ın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede, 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.

Köylerin her birinde 350 metrekare parsel büyüklüğüne oturan, 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan 1.000 konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek.

Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre 1 dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek.

İlçelerin her birinde ortalama 100 metrekare 3+1 ve 2+1 konutlardan oluşan 6.000 konut, 1 merkez cami, 10 mahalle camii, 16 derslikli 8 okul, 1 lise, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi, 1 küçük stat, 4 mahalle ölçekli futbol sahası, sosyal tesisler ile 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, üniversite ve yerleşimlerin ihtiyacı olan teknik altyapı gereksinimlerini karşılayacak yapılar projelendirilecek.

1 milyon kişilik yerleşimin inşaat maliyetinin yaklaşık 27 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 12:00
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. güvenli bölge
  3. Suriye

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