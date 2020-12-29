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Spor Güven Yalçın'ın ligdeki ilk golü
Spor

Güven Yalçın'ın ligdeki ilk golü

Beşiktaş’ı Sivasspor karşısında 18. dakikada öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon ligdeki ilk golüne imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:38:00 -
Güven Yalçın'ın ligdeki ilk golü

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, maçın 18. dakikasında Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 önde olurken, genç futbolcu bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Sağ kanattan Rachid Ghezzal'ın gönderdiği ortadan ceza sahasında kafayı vuran ve takımını öne çıkaran Güven Yalçın, bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı. Tarsus İdman Yurdu ile kupa mücadelesinde penaltı atan ancak ikinci yarıda Oğuzhan Özyakup'un asistlerinde topu ağlara gönderen Güven, ligdeki ilk golünü Sivasspor'da atmayı başardı.

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