Güven vizyon ve insan odaklı dönüşümün adı: Ümraniye

İstanbul’un en yoğun ilçelerinden biri olan Ümraniye, 727 bin kişilik nüfusu ile hızla gelişen ve dönüşen bir kent kimliği kazanıyor. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın liderliğinde yürütülen çalışmalar; kentsel dönüşüm, eğitim, spor, sosyal hizmetler ve yeşil alan yatırımlarıyla ilçenin her noktasında hissediliyor.

Gençler İçin Sporla Güçlenen Bir Gelecek: Hekimbaşı Spor Köyü

Ümraniye Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 520 bin metrekarelik alan üzerine planlanan Hekimbaşı Spor Köyü Projesi’nin ilk etabında inşaat çalışmaları devam ediyor. 113 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek ilk etapta; futbol akademisi, altyapı tesisleri, idari tesisler ve sosyal donatı alanları yer alıyor. Spor Köyünde, proje kapsamında; 5 profesyonel antrenman sahası, altyapı müsabaka sahası, padel kortları ve otopark alanları bulunuyor. Spor Köyünün, gençlerin profesyonel sporla buluşacağı önemli bir merkez olması hedefleniyor.

Ümraniye Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, %95 seviyesine ulaştı. 18 blokta yer alan 619 bağımsız bölüm, 288 hak sahibine modern ve güvenli yaşam alanı sunmak üzere tamamlanıyor. Örnek daire ziyaretleri devam eden projede; kapalı otoparklar, 4.214 m² yeşil alan, koşu yolları, spor ve çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılar da yer alıyor. Toplam 40.271 m² rezerv yapı alanında bugüne kadar 111 riskli yapı yıkıldı. Proje tamamlandığında hak sahipleri; sosyal donatıları güçlü, güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacak.

İnkılap Mahallesi 76. Etap’ta ÜMTAŞ tarafından hayata geçirilen Ümraniye Koru Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaat çalışmaları devam ediyor. 119 konut ve 2 iş yerinin yapıldığı proje, yalnızca fiziki dönüşümü değil; mahalle kültürünü ve sosyal dayanışmayı koruyan yeni bir yaşam anlayışını da beraberinde getiriyor.

İlçemizde şu ana kadar riskli yapı olarak tespit edilen 3.959 adet yapının (20.391 bağımsız bölüm) yıkımı gerçekleştirmiş olup yeniden inşa çalışmaları sürüyor. Ayrıca 56’ya yakın parselde de Yarısı Bizden kampanyası desteği ile yapım süreçleri devam ediyor.

Nefes aldıran Millet Bahçeleri

Ümraniye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan millet bahçeleri; sosyal yaşamın, spora erişimin ve doğayla buluşmanın adresi haline geldi. Ümraniye Millet Bahçesi, İstanbul’un ilk çevre dostu parklarından biri olarak 330 bin metrekarelik geniş alanında her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. Yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahalarıyla her yaştan insanın aktif yaşamına katkı sağlıyor.

Osmangazi Millet Bahçesi, 147 bin 704 metrekarelik alanında; 9 kademeli şelale, futbol, voleybol, basketbol sahası, tenis kortu, özel peyzaj alanları, müzikli kuru havuzu, nikâh alanı ve gül bahçesi gibi daha birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Bahçe içinde yer alan Adile Sultan Sosyal Tesisi ve Ümraniye Simitçisi ise ailelerin ve gençlerin uğrak noktalarından biri.

Trabzonpark Millet Bahçesi ise vatandaşın hizmetine açıldı. 486 bin 602 metrekarelik dev alana kurulan bahçede; yürüyüş ve koşu parkurları, bisiklet yolları, restoran, futbol sahaları, paintball ve okçuluk tesis alanı, amfi tiyatro ve çocuklara yönelik spor alanları yer alıyor. Ayrıca park içinde yer alan Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri, altyapısı güçlü sahalarıyla gençlere profesyonel antrenman imkânı sunuyor.

Eğitim ve sosyal hayata güçlü yatırımlar

Vakıfbank iş birliğiyle inşa edilen Vakıfbank Şehit Şeyda Yılmaz İlkokulu, 36 dersliği, 918 m² kütüphanesi, sanat-müzik derslikleri ve çok amaçlı salonuyla bölgenin eğitim kapasitesini üst seviyeye çıkaracak. 2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi’ne yetiştirilmesi planlanan okul, öğrencilerin hem akademik hem sosyal gelişimine katkı sağlayacak modern bir kampüs olarak tasarlandı.

Ümraniye’de sosyal kapsayıcılığın en güçlü sembollerinden biri olan Asude Engelsiz Yaşam Kafe, Ahmet Niyazi Mert Parkı’nda hizmete açıldı. Özel gereksinimli bireylerin rahatça sosyalleşebileceği, toplumla güçlü bağlar kurabileceği modern bir mekân olarak tasarlanan kafe; erişilebilir mimarisi, geniş kullanım alanı ve kapsayıcı hizmet anlayışıyla kısa sürede vatandaşların ilgisini kazandı. Engelli kimlik kartı bulunan misafirlere çayın ücretsiz olması, Ümraniye Belediyesi’nin sosyal sorumlulukta örnek gösterilecek uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ümraniye Belediyesi, ilçeye kazandıracağı Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans ve Spor Salonu için çalışmaları sürdürüyor. 7.500 m² arsa üzerinde yükselen projede; eğitim derslikleri, yüzme havuzları, spor ve konferans salonları, terapi odaları, atölyeler, mescitler, kafeterya ve geniş teras alanları yer alacak. Modern, erişilebilir ve herkesin rahatlıkla faydalanabileceği kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlanan proje, özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimini destekleyecek çağdaş bir ortam sunacak. Hafriyat çalışmalarının sonuna yaklaşılırken çok yakında temel atma aşamasına geçilecek. Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans ve Spor Salonu tamamlandığında ilçeye önemli bir değer kazandıracak ve tüm vatandaşlar için nitelikli bir yaşam alanı oluşturacak.

El birliğiyle gönül birliğiyle çalışıyoruz

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yapılan çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Göreve geldiğimiz günden bu yana, her yaşa ve her ihtiyaca hitap eden projelerle Ümraniye’yi daha güvenli, daha yaşanabilir ve daha üretken bir ilçe hâline getirmek için çalışıyoruz. Kentsel dönüşümle güvenliği, kütüphanelerle eğitimi, millet bahçeleriyle ise sağlıklı yaşamı destekliyoruz. Biz Ümraniye’yi seviyoruz; her sokağında emeğimiz, her mahallesinde izimiz olsun istiyoruz. İlçemiz için el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Okumayı teşvik eden gençliğe ışık tutan kütüphaneler

Ümraniye Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilçeye dört yeni kütüphane kazandırdı. Fazlı Aydın, Osmangazi, Akyaka AVM ve Halkbank Ortaokulu kütüphaneleri, sadece kitap okunan yerler olarak değil; gençlerin ders çalışabildiği, araştırma yapabildiği, sessiz ve huzurlu ortamlar olarak ilgi görüyor. Üye olup rezervasyon yaptıran öğrenciler, günde üç seansa kadar bu alanlardan faydalanabiliyor. Sunulan çorba, ekmek, çay, kahve ve kurabiye ikramlarıyla kütüphaneler, öğrencilerin yalnızca zihnine değil, gönlüne de dokunuyor. Ayrıca projesi tamamlanan Armağanevler Kütüphanesi ve Sosyal Tesisi, modern mimarisi, konforlu çalışma alanları ve sosyal donatılarıyla gençlerin vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olacak. Öte yandan, yapımı devam eden Vakıfbank Şehit Sevda Yılmaz İlkokulu Millet Kütüphanesi de 230 oturma kapasiteli bir kütüphane olarak ilçeye eğitim alanında önemli bir değer katacak.

Kadınlara üretim, gençlere meslek kapısı: Moda ve stil okulu açıldı

2025 yılında kapılarını açan Akademi Ümraniye Moda ve Stil Okulu, kadınların el emeğini markaya dönüştürmesini sağlayan güçlü bir merkez hâline geldi. 15 farklı branşta 240 öğrenci, moda tasarımından dijital tasarıma, stil danışmanlığından kalıp hazırlamaya kadar uzman eğitmenler eşliğinde eğitim görüyor. Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu iş birliğiyle donatılan modern atölyeler sayesinde merkez, kısa sürede bölgenin üretim ve tasarım üssü hâline geldi.