  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne hediye
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne hediye

Japonya, Giresun Belediyesi'ne kurtarma aracı hediye etti.

#1
Foto - Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne hediye

Giresun Atatürk Meydanı’nda düzenlenen teslim töreninde Giresun Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisinin ardından Giresun Belediye Bandosu tarafından Japonya Milli Marşı icra edildi.

#2
Foto - Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne hediye

Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Japonya Büyükelçisi’ni şehirde ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. Giresun’un coğrafi yapısı gereği sel ve heyelan riskleriyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Köse, hibe edilen aracın şehrin afet müdahale kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

#3
Foto - Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne hediye

Başkan Köse, "Bugün teslim aldığımız bu araç, sadece teknik bir ekipman değil, uluslararası dayanışmanın, dostluğun ve insan hayatına verilen değerin somut bir göstergesidir. Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllara dayanan köklü bir dostluk bulunmaktadır. Bu dostluğun yerel yönetimler düzeyinde de somut iş birlikleriyle güçlenmesi, bizler için son derece kıymetlidir. Bugün burada atılan bu adımın, gelecekte yeni iş birliklerine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Teslim aldığımız arama ve kurtarma aracının, Giresun’umuza hayırlı olmasını; afetlere karşı daha güçlü, daha hazırlıklı bir şehir olmamıza katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

#4
Foto - Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne hediye

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ise iki ülkenin coğrafi uzaklığına rağmen benzer doğal afet riskleri taşıdığına dikkat çekti. Bu ortak deneyimin halklar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirten Masami, "Afetlere hazırlık, hızlı müdahale ve insan hayatının korunması konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bugün teslim edilen bu arama ve kurtarma aracı, yalnızca bir teknik ekipman değil; aynı zamanda Japon halkının, Türk halkına duyduğu dostluğun ve dayanışmanın somut bir göstergesidir. Giresun’un doğal güzellikleri kadar, zaman zaman karşı karşıya kaldığı zorlu coğrafi ve iklim koşulları da hepimizin malumudur. Bu nedenle, yerel yönetimlerin afetlere karşı hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır. Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun, karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde, yerel düzeyde de güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

#5
Foto - Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne hediye

Konuşmaların ardından aracın teslimi gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı
Gündem

Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro arasında son günlerde karşılıklı tehditlerle tırmanan gerilim, sürpriz bi..
Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar
Gündem

Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa seyahatindeki acı gerçekleri anlatan Türker Akıncı, Almanya ve Hollanda’da yaşadığı "soğuk duş" ..
Müdür okulu haraca bağlamış
Gündem

Müdür okulu haraca bağlamış

Pendik Abdullah Acar Ortaokulu Müdürü Aslıhan Yıldoğan hakkında; “kayıt dışı para toplama, kitap ve kırtasiye alımlarında usulsüzlük, parava..
İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia
Dünya

İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia

İran'da rejim karşıtı protestolar devam ederken, Batı basınında ortaya atılan “Hamaney tahliye ediliyor” iddiaların sahadaki gelişmelerle ör..
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı
Otomotiv

Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı

Türkiye elektrikli araç satışlarında dünyadaki en büyük 10 pazarı ne oluyor? Öne çıkan Togg'un piyasaya sunulması ve şarj altyapısının geniş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23