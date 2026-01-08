Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne hediye

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ise iki ülkenin coğrafi uzaklığına rağmen benzer doğal afet riskleri taşıdığına dikkat çekti. Bu ortak deneyimin halklar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirten Masami, "Afetlere hazırlık, hızlı müdahale ve insan hayatının korunması konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bugün teslim edilen bu arama ve kurtarma aracı, yalnızca bir teknik ekipman değil; aynı zamanda Japon halkının, Türk halkına duyduğu dostluğun ve dayanışmanın somut bir göstergesidir. Giresun’un doğal güzellikleri kadar, zaman zaman karşı karşıya kaldığı zorlu coğrafi ve iklim koşulları da hepimizin malumudur. Bu nedenle, yerel yönetimlerin afetlere karşı hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır. Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun, karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde, yerel düzeyde de güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.