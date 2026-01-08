Ne utanma ne arlanma var! Fuhuş sanığından akıllara zarar pişkinlik
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan masaj salonu sahibi N.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Lütfen beni en güzel halimle çekin" diyerek pişkinliğini gözler önüne serdi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık soruşturması kapsamında masaj salonu sahibi olan N.D. adlı kadını gözaltına aldı. Masaj salonunda ekiplerin aramasında not kağıtları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan N.D., Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Polislerin arasında adliyeye getirilen N.D., görüntü alan gazetecilere, "Lütfen beni en güzel halimle çekin" ifadelerini kullandı. N.D.'nin adliyedeki soruşturması sürüyor.
