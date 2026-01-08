  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sabiha Gökçen’de korku dolu anlar

Hakan Fidan’dan flaş açıklamalar

Ankaralılar susuzluktan kırılıyor! ASKİ Müdürü beceriksizliği vatandaşa yükledi!

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan SDG açıklaması: Acilen Suriye’ye entegre edilmeli

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

“Arsız-donsuz” tayfasının son mahareti… Aleyna Tilki’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Beceriksizliğini DSİ'ye iftira atarak örtbas etmek istemişti! Mansur Yavaş'ın su yalanı elinde patladı

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Yapay zeka sohbet geçmişi dehşeti ortaya çıkardı: ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi genci hayattan kopardı
Yerel Ne utanma ne arlanma var! Fuhuş sanığından akıllara zarar pişkinlik
Yerel

Ne utanma ne arlanma var! Fuhuş sanığından akıllara zarar pişkinlik

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Ne utanma ne arlanma var! Fuhuş sanığından akıllara zarar pişkinlik

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan masaj salonu sahibi N.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Lütfen beni en güzel halimle çekin" diyerek pişkinliğini gözler önüne serdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık soruşturması kapsamında masaj salonu sahibi olan N.D. adlı kadını gözaltına aldı. Masaj salonunda ekiplerin aramasında not kağıtları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan N.D., Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Polislerin arasında adliyeye getirilen N.D., görüntü alan gazetecilere, "Lütfen beni en güzel halimle çekin" ifadelerini kullandı. N.D.'nin adliyedeki soruşturması sürüyor.

Türkiye’nin gündemindeki uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş operasyonları Cuma hutbesinde: Hepsi senin elinde!
Türkiye’nin gündemindeki uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş operasyonları Cuma hutbesinde: Hepsi senin elinde!

Gündem

Türkiye’nin gündemindeki uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş operasyonları Cuma hutbesinde: Hepsi senin elinde!

Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!
Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Gündem

Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Masaj salonu görünümlü fuhuş yuvasına darbe! Baskın anı saniye saniye kaydedildi, kelepçeler bir bir patladı!
Masaj salonu görünümlü fuhuş yuvasına darbe! Baskın anı saniye saniye kaydedildi, kelepçeler bir bir patladı!

Yerel

Masaj salonu görünümlü fuhuş yuvasına darbe! Baskın anı saniye saniye kaydedildi, kelepçeler bir bir patladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.
Gündem

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Terör sevici Batı’nın kucağındaki PKK/SDG unsurları, Suriye ordusunun o gizemli ve dehşet saçan silahıyla tanıştı. Geceyi gündüze çeviren, n..
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/SDG’nin Suriye’nin Halep kentindeki terör saldırıları sonrası Suriye Ordusu’nun operasyon kararı almasına i..
Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!
Gündem

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

CHP’nin yatıp kalkıp istediği erken seçim için Abdulkadir Selvi tarih verdi. Selvi bugünkü yazısında erken seçim için 2027'yi işaret ederek ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23