Güven timleri yankesicilere öyle bir suçüstü yaptı ki!

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı Güven Timleri, yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı önlemlerini artırdı.

Vatandaşların yoğun olduğu durak ve güzergâhlarda tedbir alan güven timleri, zaman zaman yolcu gibi davranarak şüphelileri yakın takibe aldı.



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Güven timleri, Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerindeki otobüs durağında yolcu gibi beklerken, 2 şüphelinin mağdur K.G.'ye yaklaştığını fark etti.

Takibini sürdüren polisler, şüphelilerin gelen otobüse binmeye çalışan K.G.'nin cüzdanını aldığını gördü. Polis, R.G. ile Ö.Ç.'yi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.



1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı mobese kameralarına yansıdı.