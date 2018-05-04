THY - İstanbul
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Güven timleri yankesicilere öyle bir suçüstü yaptı ki!

Diyarbakır'da bir otobüs durağında, yolcu gibi davranan güven timleri, yankesicilik yaptıkları sırada suçüstü yakaladıkları 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:30
Güven timleri yankesicilere öyle bir suçüstü yaptı ki!

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı Güven Timleri, yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı önlemlerini artırdı.
Vatandaşların yoğun olduğu durak ve güzergâhlarda tedbir alan güven timleri, zaman zaman yolcu gibi davranarak şüphelileri yakın takibe aldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güven timleri, Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerindeki otobüs durağında yolcu gibi beklerken, 2 şüphelinin mağdur K.G.'ye yaklaştığını fark etti.
Takibini sürdüren polisler, şüphelilerin gelen otobüse binmeye çalışan K.G.'nin cüzdanını aldığını gördü. Polis, R.G. ile Ö.Ç.'yi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı mobese kameralarına yansıdı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:30
  1. Diyarbakır
  2. güven timleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege'de sıcak saatler: Türk ve Yunan gemisi çarpıştı
    1. Ege'de sıcak saatler: Türk ve Yunan..
    2. İşte Cumhur İttifakı protokolü
    3. 'İran'da düşen jetteki kayıp pilota..
    4. Manchester United'ın yıldızı..
    5. Yeni Zelanda’da bir anda ortaya çıkan..
    6. Hakkari'de tuzaklanan EYP imha edildi
    7. Muharrem İnce seçilemezse... Bomba..
    8. Antep fıstığı altınla yarışacak!
    9. Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni..
    10. Ali Koç'tan flaş "çekilme kararı"..
    11. Amerika özel kuvvetleri sınırına..
    12. Apandisit neden patlar? Tedavisi var..
    13. Bakan'dan Erdoğan açıklaması! 'Allah..
    14. Afrika'yı mesken tuttan FETÖ'cüler..
    15. Mezarlıkta ağlayan kız olayında flaş..
    16. CNN Türk Genel Müdürü görevden..
    17. İngiltere'de yerel seçimlerin galibi yok
    18. Yerli Google Earth sivil kullanıma..
    19. Güney Kore Devlet Başkanı’ndan Türkçe..
    20. Tokat'ta otomobilde çıkan yangın..
    Kuveyt Türk
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı