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Güven Hokna kimdir? Güven Hokna DSP Üsküdar belediye başkan adayı

CHP’den aday gösterilmeyenlerin adresi olan DSP’de son dakika belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Güven Hokna DSP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı oldu. Peki Güven Hokna kimdir? Güven Hokna nereli ve kaç yaşında? İşte DSP Üsküdar belediye başkan adayı Güven Hokna’nın biyografisi…

22 Şubat 2019 Cuma 15:05
Güven Hokna kimdir? Güven Hokna DSP Üsküdar belediye başkan adayı

CHP’den aday gösterilmeyenlerin adresi olan DSP’de son dakika belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Güven Hokna DSP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı oldu. Peki Güven Hokna kimdir? Güven Hokna nereli ve kaç yaşında? İşte DSP Üsküdar belediye başkan adayı Güven Hokna’nın biyografisi…

Güven Hokna kimdir?

Güven Hokna, 1946 yılında Ankara'da doğmuştur. Annesi Avniye Hanım yıllarca Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da yaşayan Ermeni vatandaşlarımızdan biridir. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Televizyonda 1993 yılından 1998 yılına kadar yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" dizisiyle tanındı.

2002 yılında "Zerda" dizisinde Gaziantep'in ileri gelenlerinden Eroğlu ailesinin direği, Sultan Ana rolünde Yavuz Bingöl'ün annesi rolünü oynadı.

Güven Hokna, Kumsaldaki İzler dizisinde Nimet, Havada Bulut dizisinde Gülizar, Susam Sokağı'nda Manav Zehra Teyze karakterlerini de oynadı. Kurtlar Vadisi'nde Baron Mehmet Karahanlı'nın eşi Nergis Karahanlı rolüyle ustalığını bir kez daha konuşturdu. Güven Hokna, 1998 yılında "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray ve Şener Şen ile oynadı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:05
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