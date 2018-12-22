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Güven endeksi aralıkta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksine göre, kasım ayı döneminde 59,6 olan endeks değeri, aralıkta 58,2’ye geriledi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:17
Güven endeksi aralıkta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks, aylık bazda yüzde 2,3 azaldı. Kasım döneminde 59,6 olan endeks değeri, aralıkta 58,2’ye geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasımda 77,5 iken, aralıkta yüzde 2,9 oranında düşerek 75,3 oldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:17
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. tüketici güven endeksi

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