Güvelerden kurtulmak için...

1. KIYAFET GÜVESİNDEN KURTULMA

Öncelikle güvenin kaynağının ne olduğunun belirlenmesi gerekir. Eğer evinizde güve haşeresini gördüyseniz ilk bakmanız gereken yer gardırobunuzdur. Bunun sebebi ise gardıroplar güneş görmemesi nedeniyle karanlık ve nemli ortamlardır. Bu şartlar güveler için uygun yaşama ortamı sunar. Kıyafetlerinizin arasında yumurtalarını ve döküntülerini bırakırlar daha sonra çoğalarak kıyafetleriniz ile beslenip kıyafetlerinizde ufak delikler oluştururlar. Bu tip güvelere kıyafet güvesi adı verilir. Kıyafet güvesinden kurtulmak için yapılması gerekenler;

İlk olarak gardırobun kapağı açılarak, gardırop havalandırılır.

Ardından gardıroptaki eşyalar dışarıya çıkarılarak, döküntü ve yumurtalardan arındırılır.

Elektrikli süpürge yardımı ile gardırobun içi ve eşyalar güzelce temizlenir.

Son olarak sirkeli su ile gardırobun duvarları silinir. Sonra sabunlu su ile tekrar silinir. Bu işlemleri uyguladıktan sonra güvenin bıraktığı mikroplardan kurtulabilirsiniz.

Tekrar kıyafet güvesi sorunu ile karşılaşmamak için eşyalarınızı plastik vakumlu poşetlerde saklayabilirsiniz. Bu poşetleri kışlık ve yazlıklar şeklinde kullanırsanız eşyalarınızda rutubet ve kötü koku oluşumunun da önüne geçersiniz.

2. GIDA GÜVESİNDEN KURTULMA

Mutfağınızda uçan güveler gördüyseniz büyük ihtimalle gıda güvesi ile karşı karşıyasınız demektir. Gıda güveleri genellikle gri renkte olurlar. Bu güvelerden kurtulmanın en kolay yolu güvenin oluştuğu yiyeceği bulmaktan geçer. Bu nedenle mutfağınızdaki tüm kuru gıdaları kontrol etmelisiniz. Güveler; mısır gevreği, un ve pirinç gibi baklagillerde oluşabildiği gibi evcil hayvan maması meyve gibi kuru besinlerde de oluşabilir. Bu nedenle güve oluşumunu bulana kadar mutfağınızdaki tüm gıdaları kontrol etmelisiniz. Şimdi güve oluşumunu bulduktan sonra yapılması gereken püf noktalardan bahsedeceğiz;

Güvenin zarar verdiği besinler çöpe atılmalıdır. Tüketilmesi sağlığınıza zarar verebilir.

Ağzı açık baklagiller ve kuru gıdalara güve girmediğini düşünüyorsanız bu gıdaları buzdolabınızın buzluk kısmında 1 hafta bekletmelisiniz. Bunun nedeni çıplak gözle göremeyeceğiniz güve yumurtalarının soğukta öldürmesidir.

Mutfak dolaplarının içleri, kenar ve köşeleri elektrikli süpürge ile süpürülmelidir. Mutfak dolabınızda örtü varsa bu örtülerde sıcak su ile 1 saat boyunda 45 derecede yıkanmalıdır.

Mutfak dolabınızı sirkeli su ile temizledikten sonra sabunlu su ile tekrardan silin.

Dolaplardaki tabakların hepsini bulaşık makinesinde tekrardan yıkamanızda fayda var.

Yıkanan tüm eşyaları dolaplara yerleştirmeden önce hepsinin kuru olduğundan emin olmalısınız. Bunun sebebi güvelerin nemli ortamda yaşamasıdır. Tüm her şey yapıldıktan sonra elektrik süpürgesinin toz torbası değiştirilmelidir. Elektrik süpürgesinin toz torbasında güve üremeye devam edebilir. Süpürgenin toz torbası değiştirilmeli, dolapları silmek için kullanılan bezler sıcak su ile kaynatılmalıdır.

GÜVEYE KARŞI ALINABİLECEK DOĞAL ÖNLEMLER NELERDİR?

Güve oluşumunu önlemek için alınabilinecek bazı doğal önlemler vardır. Eskiden kullanılan naftalin aslında güve oluşumunu engeller. Ama son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda naftalin içinde bulunan bileşenler insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Zararlı olan bu yöntem kullanılamadığından dolayı güvelerin sevmediği başka kokuları kullanmak güve oluşumunun önüne geçecektir. Bu kokular şöyle sıralanabilir; çörek otu, tarçın, kimyon, lavanta, sabun, biberiye gibi kokular güveleri kaçıran kokular arasında yer alır. Bu maddeleri küçük tülbent parçalarına sarıp dolaplarınıza koyarak güve oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Bunların haricinde limon da kullanabilirsiniz. Limon kabuklarını rendeleyip tülden kesecikler halinde dolaplarınıza koymanız halinde güve problemi çözülecektir.

GÜVEYE KARŞI ALINABİLECEK KİMYASAL ÖNLEMLER NELERDİR?

Güvelerle mücadele etmek için kullanılan kimyasal önlemler sıvı ilaçlama şeklinde olur. Bu ilaçları profesyonel ilaçlama şirketleri yardımıyla veya evde kendiniz uygulayabilirsiniz. İşlemleri evde uygulamak istiyorsanız, marketlerden aldığınız güve ilacını üzerinde bulunan talimatlara göre kullanabilirsiniz. Evde uyguladığınız önlem sırasında mutlaka maske takmalısınız ve sonrasında evinizi havalandırmalısınız.