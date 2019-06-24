Güveçte yaz türlüsü nasıl yapılır? Yaz sıcaklarında ağır yemeklerden uzak kalmak isteriz. İşte, böyle sıcacık havalarda pişirmek isteyeceğiniz lezzetli 'Güveçte yaz türlüsü' tarifi...

Sıcak havalarda ağır, bol yağlı yemeklerden uzak durmak isteriz. Böyle zamanlarda hem yapması kolay hem de yerken ter dökmeyeceğimiz lezzetlerin tadına bakmak isteriz. İşte, böyle bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Güveçte yaz türlüsü tarifi Malzemeler: 4 adet patlıcan

2 adet büyük boy patates

2-3 adet sivri biber

1 adet soğan

4-5 diş sarımsak

4 adet domates

1 adet kesme şeker

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber Öncelikle tüm malzemeleri güzelce yıkayıp doğrayın. Güvecin içerisine sırasıyla yağ, soğan, sarımsak, biber, patates, patlıcan, domates ve baharatları yerleştirin. Arzu ederseniz hazırladığınız güveci ocakta ya da fırında pişirebilirsiniz. Yapımı son derece kolay olan bu tarif yaz sıcaklarınızda kurtarıcınız olacaktır. Afiyet olsun.

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