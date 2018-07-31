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Güveçte sebzeli yaz türlüsü tarifi

Güveçte sebzeli yaz türlüsü nasıl yapılır? Güveçte sebzeli yaz türlüsü için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

31 Temmuz 2018 Salı 19:57
Güveçte sebzeli yaz türlüsü tarifi

MALZEMELER

Zeytinyağı

1 adet patates – küp doğranmış

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 adet sivri biber – iri doğranmış

2 adet orta boy soğan – iri doğranmış

5-6 diş sarımsak – üzerlerine vurulmuş

1 adet patlıcan – alacalı soyulup, iri küp doğranmış

200 gr. taze fasulye

Tuz

Karabiber

2 adet domates – soyulmuş, küp doğranmış

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

NASIL YAPILIR?

Tencereye zeytinyağı koyun ve ısıtın, patatesleri ekleyip kavurun.

Tuz, karabiber ve salçaları katıp kokusu çıkana kadar kavurun.

Biber ve soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ezilmiş sarımsak ekleyin.

Daha sonra sırasıyla patlıcan, fasulye, tuz, karabiber ekleyip iyice karıştırın. Domatesleri ekleyin suyunu ilave edin, kaynayana kadar pişirin.

Su kaynayınca türlüyü fırın kabına alın, üzerine tereyağı parçaları koyup akıllı folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 19:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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