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Kadın - Aile Güveçte oturan patates tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Güveçte oturan patates tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Hem sunumu hem de lezzetiyle hafızalara kazınan güveçte oturan patates tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-01-24 14:03:00 - 2022-01-24 14:06:24
Güveçte oturan patates tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Güveçte oturan patates tarifi

Güveçte oturan patates malzemeler

  • 3 adet büyük boy patates
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı sıvıyağı
  • 200 gram orta yağlı kıyma
  • 1 adet yeşil biber
  • Yarım kırmızı biber
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz, pulbiber, karabiber, kekik
  • Maydanoz
  • Üzeri için; Rendelenmiş kasar peyniri
  • Sosu için;
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 çay bardağı su

Güveçte oturan patates nasıl yapılır?

Patatesleri soyup halka halka doğrayın. Çok ince ya da çok kalın olmasın. Kızgın yağda kızartıp havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa çıkarın. Güveç kaplarının tabanına 3'er 4'er halka patates yerleştirin, tabanını tamamen kaplasın. Kıymalı harç için kıymayı tavaya alıp karıştırarak renk değiştirene kadar kavurun.  Eğer kıymanız yağlıysa yağ eklemeyin, ama yağsızsa mutlaka yağ ilave edin. Yemeklik doğradığınız soğanı, biberleri de ekleyip soteleyin. Son olarak salçayı, yemeklik doğradığınız domatesi tuzu ve baharatları ekleyin.  5 dakika kadar kavurup ocağın altını kapatın. Kıymalı harcı patateslerin üzerine paylaştırın. Bir kasede salça ve suyu karıştırıp sosunu hazırlayın. 1'er yemek kaşığı kadar güveçlere paylaştırın. En üstüne kalan patatesleri de yerleştirip etleri tamamen kapatın. Üzerlerine birer tutam rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirip sıcak sıcak servis edin. Fırından çıkarınca ince kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

 

 

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