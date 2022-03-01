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Kadın - Aile Güveçte mantarlı ıspanak tarifi nasıl yapılır? Güveçte Ispanak tarifi
Kadın - Aile

Güveçte mantarlı ıspanak tarifi nasıl yapılır? Güveçte Ispanak tarifi

Bugün ne pişirsem diyenler için mutfakta tadına doyamayacağınız güveçte mantarlı ıspanak tarifi var. Güveçte mantarlı ıspanak tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Yeniakit Publisher
2022-03-01 12:59:00 - 2022-03-01 13:02:51
Güveçte mantarlı ıspanak tarifi nasıl yapılır? Güveçte Ispanak tarifi

Güveçte mantarlı ıspanak tarifi

Güveçte mantarlı ıspanak malzemeler

  • 1 kg ıspanak
  • 1 kırmızı biber
  • 6 adet mantar
  • 1 büyük boy kuru soğan
  • Yarım çay bardağı yağ (Sıvıyağ ve zeytinyağı karışık)
  • Salça
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • Beşamel Sos (Hazır paket)
  • Kaşar

Güveçte mantarlı ıspanak yapılışı

Yağ ve iri iri doğranmış soğan tencereye alınır.  Hafif pembeleşince kırmızı biber eklenir ve biraz kızarınca mantarlar da konur ve kızarmaya bırakılır.  Salça be baharatlar eklenir. İrice doğranmış ıspanaklar da tencereye alınır ve tencerenin kapağı kapatılıp pişmeye bırakılır.  Ispanaklar pişince güveç kaplarına konur.  Hazır beşamel sos paketin üzerindeki tarife göre hazırlanır ve güveçlere koyduğumuz ıspanakların üzeri kapanacak şekilde dökülür.  Sosun üzerine rendelenmiş kaşar serpilir ve önceden ısıtılmış.  180 derece fırında 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirilir.

 

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