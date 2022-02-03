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Kadın - Aile Güveçte fırın makarna tarifi nasıl yapılır? Kolay ve pratik güveçte fırın makarna yapılışı
Kadın - Aile

Güveçte fırın makarna tarifi nasıl yapılır? Kolay ve pratik güveçte fırın makarna yapılışı

Güveçte fırın makarna tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

Yeniakit Publisher
2022-02-03 13:18:00 - 2022-02-03 13:19:43
Güveçte fırın makarna tarifi nasıl yapılır? Kolay ve pratik güveçte fırın makarna yapılışı

Güveçte fırın makarna tarifi

malzemeler

  • 1/4 (çeyrek) paket makarna
  • 2 çorba kaşığı konserve garnitür
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz
  • Pulbiber

Sos için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un

Güveçte fırın makarna yapılışı

Makarna, paketindeki süreye uygun olarak haşlanır. (Haşlama suyuna 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 çay kaşığı kadar tuz konulur.) Haşlanan ve suyu süzülen makarnaya, konserve suyu süzülmüş ve sudan geçirilmiş garnitür ve bir tatlı kaşığı tuz eklenerek karıştırılır. Beşamel sos için tereyağı sos tenceresine eritilir, içine un konularak kokusu çıkana kadar kavrulur. Çırpma teli ile çırpılarak yavaş yavaş süt eklenir, koyulaşınca ocak kapatılır. Garnitürlü makarna güveçlere paylaştırılır, Üzerleri sos ile kapatılır. Son olarak kaşar peyniri rendesi ve biraz pul biber eklenerek fırına verilir. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirilir.

 

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