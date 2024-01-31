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Dünya Guterres'ten tüm ülkelere Adalet Divanı çağrısı
Dünya

Guterres'ten tüm ülkelere Adalet Divanı çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-01-31 19:36:00 -
Guterres'ten tüm ülkelere Adalet Divanı çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmalarda hiçbir tarafın uluslararası hukuktan üstün olmadığını, Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uymanın zorunlu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'daki ve dünyada yaşanan çatışmalarda hiçbir tarafın uluslararası hukuktan üstün olmadığını, Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uymanın zorunlu olduğunu duyurdu.

Tüm üye ülkelere çağrı

Guterres, "UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının bel kemiğidir. Tüm üye ülkelere, UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulunuyorum" dedi.

Guterres, Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin 2024 Açılış Toplantısı'nda konuştu.

Gazze'de son 120 günde meydana gelen ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık ve kaybın "ortak insanlık ve bilincinde" bir leke olduğunun altını çizen Guterres, "Siviller ve koruma altındaki personeli öldüren, yaralayan, sivil altyapıyı yok eden durmak bilmeyen askeri saldırılar karşısında dehşete düşüyorum." diye konuştu.
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Guterres, sadece Gazze'de üçte ikisi kadın ve çocuklar olmak üzere 25 bin 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, sivil altyapının ise yüzde 70'inin ya yıkıldığını ya da çok ciddi zarar gördüğünü belirtti.

Yaklaşık 1,7 milyon kişinin yerinden edildiğini ve dönecek evleri olup olmadığını bilmediklerini aktaran Guterres, "Çatışmada hiçbir taraf uluslararası hukukun üstünde değildir. Uluslararası insancıl hukuk ile ayrım gözetme, orantılılık ve saldırıda önlem alma ilkeleri her zaman gözetilmelidir. Aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanının bağlayıcı kararlarına uymak zorunludur." ifadelerini kullandı.

Guterres, dün UNRWA'nın önde gelen bağışçılarıyla toplantı yapıp endişelerini dile getirdiğini belirterek UNRWA'nın kilit öneme sahip çalışmalarının sürmesi gerektiğinin altını çizdi.

"UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir. Tüm üye ülkelere, UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulunuyorum." diyen Guterres, Gazze'de insani yardım sisteminin çökmeye yakın olduğunu vurguladı.

"Sorumlular hesap vermeli"

Guterres, Gazze'de 2,2 milyon kişinin maruz kaldığı insanlık dışı koşullardan derin endişe duyduğunu söyleyerek "Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum." dedi.

Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini de endişeyle karşıladığını ifade eden Guterres, "Tüm bu şiddet durmalı ve sorumlular hesap vermeli." çağrısında bulundu.

Guterres, şiddetin işgal altındaki topraklarla da sınırlı kalmadığına işaret ederek Mavi Hat, Suriye, Irak ve Kızıldeniz'deki gerginliğin bölgesel istikrarı tehlikeye atabileceği konusunda uyardı. Guterres, "acilen ve çok geç olmadan" gerginliğin azaltılması ve şiddetin sonlandırılması talebinde bulundu.

"Bu çatışma iki devletli çözüm için somut ilerlemeyle sonlanmalı." diyen Guterres, işgalin sonlanması ve Gazze'nin de parçası olduğu bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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