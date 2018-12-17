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Guterres'ten Kaşıkçı için 'güvenilir soruşturma' çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "güvenilir bir soruşturma" yapılması çağrısında bulundu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:05
Guterres'ten Kaşıkçı için 'güvenilir soruşturma' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar'daki 18. Doha Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruyu yanıtlayan Guterres, "Güvenilir bir soruşturma yapılması ve suçluların cezalandırılması esastır." dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından "Bağlantılı Dünyada Siyasetin Belirlenmesi" başlığıyla düzenlenen 18. Doha Forumu, iki gün sürdü.

Foruma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra farklı ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 08:05
  1. Antonio Guterres
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Anadolu Ajansı

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