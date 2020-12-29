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Dünya Guterres'den 'Gezegeni iyileştirelim' çağrısı
Dünya

Guterres'den 'Gezegeni iyileştirelim' çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gezegeni iyileştirmeye başlayalım" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 04:20:00 -
Guterres'den 'Gezegeni iyileştirelim' çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl mesajında tüm dünyada herkesin "hayatını alt üst eden ve acı getiren" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından 2021'in umut getirmesi temennisinde bulundu.

Salgının beraberinde getirdiği yoksulluk, eşitsizlik, açlık ve şiddete karşı insanların birbirlerine yardım eli uzattığına dikkati çeken Guterres, birlik beraberlik ve dayanışma ile umut ışıklarının dünyanın her yerine ulaşacağını söyledi.

Guterres, "Hep birlikte doğa ile barışıp iklim kriziyle mücadele edelim, Kovid-19'u yenelim ve 2021'i şifa yılı yapalım. Ölümcül bir virüsten kurtulalım, bozuk ekonomileri ve toplumları iyileştirelim, bölünmüşlüğü iyileştirelim ve gezegeni iyileştirmeye başlayalım." ifadelerini kullandı.

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