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Gündem Guterres: Ramazan'a rağmen Gazze'de kan akmaya devam ediyor!
Gündem

Guterres: Ramazan'a rağmen Gazze'de kan akmaya devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 18:49:00 -
Guterres: Ramazan'a rağmen Gazze'de kan akmaya devam ediyor!

İsrail Gazze'de kadın-çocuk demeden sivillere bomba yağdırmaya devam ederken; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ramazan başlamış olmasına rağmen Gazze'de ölümler, bombalamalar ve kan akmaya devam ediyor” diyerek ateşkes çağrısını yineledi.

Katil İsrail’in Ramazan ayının başlamasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, "Ramazan başlamış olmasına rağmen Gazze'de ölümler, bombalamalar ve kan akmaya devam ediyor. Bugün en güçlü çağrım, silahları susturarak ve hayat kurtarıcı yardımların gereken hızda ve büyüklükte ulaştırılmasını sağlamak için tüm engelleri ortadan kaldırarak Ramazan ruhunu onurlandırmaktır" dedi.

Esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının altıncı ayına girdiğine dikkat çekti.

Guterres'ten ateşkes çağrısı

Gazze’de ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, ABD’nin New York kentindeki BM Genel Merkezi’ni ziyaret eden ailelerin de aynı çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, "Bu aile üyelerinden birinin dediği gibi, 'Biz buraya taziye için gelmedik. Özür dilemek için de burada değiliz. Acil eylem için buradayız” dedi.

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