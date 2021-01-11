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Dünya Guterres BM Genel Sekreterliğini bırakmak istemiyor
Dünya

Guterres BM Genel Sekreterliğini bırakmak istemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ikinci kez aynı görev için aday olmak istediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 21:34:00 -
Guterres BM Genel Sekreterliğini bırakmak istemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve BM Güvenlik Konseyi'ni, genel sekreterliğe yeniden aday olmak istediğine ilişkin mektupla bilgilendirdiğini söyledi.

Dujarric, Guterres'in üye ülkeler de istediği takdirde ikinci kez BM Genel Sekreterliğine aday olmak istediğini ifade etti.

2017'de BM Genel Sekreterliğine başlayan Guterres'in görev süresi yıl sonunda doluyor.

BM Genel Sekreterleri, beş yıllığına göreve seçiliyor.

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