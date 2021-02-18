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İSLAM Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?
İSLAM

Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?

Gusül abdesti, bir diğer adıyla boy abdesti; cünüplük, hayız ve nifas hallerinden temizlenmek için Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde zikredilen bir abdesttir. Peki gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir? Gusül abdestinin önemi nedir? İşte gusül abdesti alınışı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Yeniakit Publisher
2021-02-18 21:48:00 -
Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?

Gusül abdesti almak, dinimizde oldukça önemli bir ibadettir. Adeta diğer ibadetlerin anahtarıdır. Zira gusül abdesti olmadan diğer ibadetler kabul olunmaz hatta diğer ibadetlerin bir çoğundan uzak durulması gerekir. Örneğin Kur’an okunmaz, namaz kılınmaz, umre yapılmaz. Bu yüzden gusül abdestini tüm Müslümanların bilmesi ve uygulaması gerekiyor. Peki gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?

Hanefi mezhebine göre gusül abdesti almanın farzı 3 tanedir. Birincisi: Ağza bol su alıp çalkalamak. İkincisi: Buruna su çekmek. Üçüncüsü: Kuru yer kalmayıncaya dek tüm bedeni yıkamak.

Şafilerde ise ilk önce gusül abdesti almaya niyet edilir ve daha sonrasında Hanefilerdeki gibi uygulanır.

Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?

Hanefi mezhebinde gusül abdesti almanın sünnetleri şunlardır:

  • Gusül abdestine niyet etmek
  • Besmele çekmek
  • Elleri üç kere yıkamak
  • Avret yerlerini ve varsa bedenindeki pisliği yıkamak
  • Namaz abdesti gibi abdest almak
  • Parmaklarla saçları tarar gibi yaparak suyun saç köklerine ulaşmasını sağlamak
  • Önce sağ omuza, sonra da sol omuza su döküp bütün bedeni ovalamak, her organı üç kere yıkamak ve gusül esnasında bu sıraya riayet etmek.
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