Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?

Gusül abdesti almak, dinimizde oldukça önemli bir ibadettir. Adeta diğer ibadetlerin anahtarıdır. Zira gusül abdesti olmadan diğer ibadetler kabul olunmaz hatta diğer ibadetlerin bir çoğundan uzak durulması gerekir. Örneğin Kur’an okunmaz, namaz kılınmaz, umre yapılmaz. Bu yüzden gusül abdestini tüm Müslümanların bilmesi ve uygulaması gerekiyor. Peki gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?

Hanefi mezhebine göre gusül abdesti almanın farzı 3 tanedir. Birincisi: Ağza bol su alıp çalkalamak. İkincisi: Buruna su çekmek. Üçüncüsü: Kuru yer kalmayıncaya dek tüm bedeni yıkamak.

Şafilerde ise ilk önce gusül abdesti almaya niyet edilir ve daha sonrasında Hanefilerdeki gibi uygulanır.

Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?

Hanefi mezhebinde gusül abdesti almanın sünnetleri şunlardır: