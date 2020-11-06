Beden temizliği için Müslümanlar gusül abdesti almakla yükümlüdür. Peki, Gusül (boy) nasıl alınır?

Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti almanın Kur'an'da belli bir yapılış şekli belirtilmemiştir. Ayrıca herhangi temiz bir suda yüzen kişi bile eğer buna niyet etmişse gusletmiş olmaktadır.

Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele çeker; "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diyerek niyet eder. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temiz su ile yıkar. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara yaparak temizler. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat etmelidir. Sağ avucuyla burnuna, genzine üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker. Suyu her döküşünde elleriyle vücudunu iyice temizler. İğne ucu kadar kuru yer kalmamasına dikkar eder. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ellerle temizlenir. Göbek boşluğu, küpe delikleri yıkanır. Bunları yaptıktan sonra gusül abdesti almış oluruz.

Temiz suyun bulunmadığı durumlarda teyemmüm ile boy abdesti alınabilir.