Gustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdi Fenerbahçe’nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdi.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Gustavo, tesisleri gezdi. Menajer Volkan Ballı’nın eşlik ettiği Gustavo, takım arkadaşlarıyla tanışmasının ardından oyuncuların kaldığı odaları ve antrenman sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

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