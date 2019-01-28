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Gurur veren anlar! Bakan Akar test etti!

Bakan Akar, Eskişehir'de TEI tarafından geliştirilen Gökbey helikopterine güç verecek, TS1400 turboşaft motorunun testini yaptı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:41
Gurur veren anlar! Bakan Akar test etti!

Milli Savunma BakanıHulusi Akar, Eskişehir'de, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) geliştirdiği Gökbey genel maksat helikopterine güç verecek, TS1400turboşaft motorunun testini gerçekleştirdi.

Bakan Akar'dan ziyaret

1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'ne ve TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'na katılan Akar, daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile TEI'nin Eskişehir Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarete ilişkin TEI'den yapılan açıklamaya göre, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit'in bilgilendirme toplantısının ardından Akar ve beraberindeki heyet, tesisi gezdi. Heyet, ANKA'ya güç veren PD170 turbodizel havacılık motoru ve bu motorun bir üst versiyonu olan PD222 motorunun testlerini izledi.

Motor başarıyla test edildi

Gökbey helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştiren Bakan Akar, çalışanları tebrik etti.

Bakan Akar ve beraberindekiler, TEI'nin ardından Eskişehir Valiliği'ne de ziyaret gerçekleştirdi. Burada Valilik şeref defterini imzalayan Akar, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile basına kapalı görüşme yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:41
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