Gürün'de feci trafik kazası
Sivas'ta C.B. idaresindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sivas’ın Gürün ilçe girişinde trafik kazası meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya’ya doğru seyreden C.B. kontrolündeki 34 GMY 44 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. C.B.’nin kontrolü niçin kaybettiği henüz belirlenemedi.
Takla atan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araç, direğe çarparak anca durabilirken, C.B. otomobilin içinde sıkıştı. Kazanın yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri C.B.’yi sıkıştığı yerden kurtarırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından sürücü Gürün İlçe Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, Gürün’deki kazaya ilişkin inceleme başlattı.