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Gürün: “Karakterler seçim dönemlerinde ortaya çıkar”

31 Mart Yerel Seçimleri CHP aday tanıtım toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

15 Şubat 2019 Cuma 18:19
Gürün: “Karakterler seçim dönemlerinde ortaya çıkar”

31 Mart Yerel Seçimleri CHP aday tanıtım toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Yatağan Belediye Başkanı Haşmet Işık’ı yeni aday Halil Arslan’ı desteklediği için teşekkür Etti. Gürün ardından, “Seçim dönemleri karakterlerin anlaşılmasına yardımcı olur. O nedenle her şerde bir hayır vardır. Kavgayla bizim işimiz yok. Kavga edeni duymayacağız. Kendisiyle barışık olmayanlar çok kavga ederler. Ben onlara uymam. Onları kendi haline bırakıyorum” dedi.


Aday tanıtım toplantısına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İYİ Parti İl Başkanı İncilay Gezgin, CHP Muğla Milletvekilleri, belediye başkan adayları ve CHP ilçe başkanları partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmalarını CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı İncilay Gezgin yaptı.


Ardından dört milletvekili ve 13 ilçenin belediye başkan adayları birer konuşma yaptılar.



En son kürsüye çıkan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tüm ilçe başkan adaylarımızın çok güzel idealleri var ve hizmet için hazırlar. Muğla çok özel bir coğrafya. Türkiye’de yaşayanlar ‘Bu yıl Muğla’nın hangi ilçesinde tatil yapalım’ diye program yapıyorlar. Bu açıdan titizlikle korunması ve geliştirilmesi gereken bir ildeyiz. Büyükşehir belediyesi olduktan sonra kuruluşu tamamladık ve 1 Milyar 250 Milyon lira yatırım yaptık. Bizim önümüzdeki dönem altyapıya yönelmemiz gerekiyor. Altyapı halk tarafından çok fazla algılanan bir yatırım değil. Hatta altyapı yapıldığı esnada getirdiği sıkıntılarla eleştiri aldıran bir yatırım. Fakat bizim bu yatırımı Muğla’ya kazandırmamız gerekiyor.Şuana kadar Dünya Bankası’ndan 900 Milyon kredi temin ettik. Şuanda Büyükşehir olarak onlarca davamız var. Bakanlığın özel çevre koruma planlarıyla Muğla’ya getirmek istediği planlar var. İstanbul bitince yeni alanlar istiyorlar. Önümüzdeki dönem bu konuda çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Gökova Körfezi’ni heba etmememiz gerekiyor. Çok fazla inşaata izin verilen imar planlarına hep birlikte karşı durmalıyız. Bunu da yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü burası bizim.”



“Muğla’ya gelen kişiler tanımlayamadıkları bir mutluluk hissediyorlar. Çünkü Muğlalı gerçekten çağdaş, aydınlık insanların yaşadığı, tüm görüşlere saygılı, insan sevgisiyle dolu bir yapıya sahip. Muğlalı kendisine karışılmasını istemiyor. Bu Muğla’yı bozmamamız gerekiyor. Bunun kıymetini içinde yaşarken çok fazla farkedemiyoruz. Başka anlayışlarla yönetilen bir ilde Muğlalı 3 gün kalsın, döndüğünde toprağı öpecek duruma geliyor.


Kendi aramızda biraz kavga ediyoruz. Birbirimize takılmaktan hoşlanıyoruz. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Muhakkak siyasette birisi göreve gelecek ama, diğer aday adayları bir kişi seçildiği için seçilmeyecek. Yatağan Belediye Başkan Adayımız Halil Arslan ‘Tüm aday adayları, en önemlisi Haşmet Işık yanımdaydı’ dedi. Ben huzurlarınızda Haşmet Işık’a gösterdiği partili duruşu ve bazılarına örnek olan hareketi yaptığı için çok teşekkür ediyorum.”



“İnsanlar bir iş yaparken karakter ortaya koyarlar, anlayış ortaya koyarlar. Ama virajlar dönülürken bazı zamanlar yapılan hareket onun karakterini ortaya koyar. Seçim dönemleri bu karakterlerin anlaşılmasına yardımcı olur. O nedenle her şerde bir hayır vardır. Biz kentimizin ormanını, dağını, denizini, kıyısını, hayvan varlığını, çiçeğini, böceğini herşeyini seviyoruz. Muğla’nın en büyük zenginliği çok değerli olan insan varlığımız. Kavgayla bizim işimiz yok. Kavga edeni duymayacağız. Kendisiyle barışık olmayanlar çok kavga ederler. Ben onlara uymam. Onları kendi haline bırakıyorum. Gelin aramızdaki güveni arttırmaya çalışalım. Şeffaf, kimseyi kırmadan Muğla’ya hizmet edeceğiz.”



“Bu seçim çok farklı bir seçim olacak. Ülkenin içinde bulunduğu durum sonucu bir reaksiyon olacağını düşünüyorum. Bunun için 1 oy çok önemli. Bu süreçte hasta olmak yok, yorulmak yok, kızmak yok, bunun adı politika, bizim yolumuz uzun, bizim yolumuz meşakkatli. Kızmaya, yorulmaya hakkımız yok. Benim atamın bana verdiği bir görevim var. O görevi sonuna kadar götürmem gerekiyor. Biz herkesin oyuna talibiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:19
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