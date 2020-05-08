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Aktüel

Gürültü kavgasında kan aktı: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde görültü nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:16:57 -
Gürültü kavgasında kan aktı: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde görültü nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi’nde meydana geldi. Komşu olan iş yeri ile bina sakinleri arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis inceleme başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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